Emanuela Pedroso intensifica agendas e diálogo com a população na reta final da campanha

Na reta final da campanha para a Câmara dos Deputados, a ex-secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, intensifica agendas, dialogando com moradores, lideranças comunitárias, prefeitos, vereadores e representantes de diferentes regiões do Espírito Santo. A candidata do PSB defende uma atuação em Brasília voltada às demandas dos municípios de todo o Espírito Santo.

Nos últimos dias, Emanuela esteve em vários bairros de Vila Velha ao lado do prefeito Arnaldinho Borgo, que assim como outros prefeitos capixabas declarou apoio à sua candidatura. Em algumas dessas agendas, também participaram o ex-governador Renato Casagrande, candidato ao Senado, e o governador Ricardo Ferraço, candidato à reeleição. A presença conjunta das lideranças integra a agenda política que vem sendo construída pela candidata durante sua campanha.

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A trajetória de Emanuela na administração pública inclui diferentes funções nos municípios e no Governo do Estado. Ela foi vereadora e prefeita de Alto Rio Novo, atuou como secretária municipal em Viana e como secretária-executiva da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes). No Governo Estadual, comandou a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento entre abril e dezembro de 2022 e, posteriormente, a Secretaria de Estado do Governo, de janeiro de 2023 até o início de abril de 2026.

Durante esse período, participou da articulação entre secretarias, órgãos estaduais e administrações municipais, contribuindo para o maior volume de investimentos da história do Espírito Santo, ao lado do ex-governador Renato Casagrande e do governador Ricardo Ferraço.

Investimentos nas cidades

Também atuou na coordenação do Fundo Cidades. Entre 2022 e 2025, os repasses realizados pelo programa diretamente aos fundos municipais de investimento das prefeituras ultrapassaram R$ 1,2 bilhão. Esses recursos foram destinados à elaboração de projetos, à execução de obras e à aquisição de equipamentos por municípios de todas as regiões do Estado.

É essa experiência acumulada na gestão estadual, com o conhecimento adquirido no contato direto com os municípios e com suas demandas, que Emanuela pretende levar para Brasília. “Cuidar das pessoas é minha missão. E como deputada federal é o que continuarei fazendo, defendendo os interesses dos capixabas, buscando como minha atuação na Câmara Federal recursos para atendimento aos municípios, em todas as regiões do nosso Estado”, afirma Emanuela, que tem percorrido municípios de Norte a Sul do Espírito Santo, durante a campanha, numa estratégia que envolve reuniões com lideranças e visitas às comunidades.