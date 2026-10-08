Empreendedorismo nas escolas desperta talentos e incentiva novos negócios em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), por meio da Sala do Empreendedor, realizou, na segunda-feira (5), mais uma edição do Projeto Empreendedorismo nas Escolas. A ação aconteceu no CEI Attila de Almeida Miranda, com duas rodas de conversa que reuniram aproximadamente 100 alunos do 3º ano do ensino médio.

Durante os encontros, os estudantes conheceram os serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor, que incluem formalização e alteração de MEI, emissão de notas fiscais e documentos, declarações e regularização de débitos, orientações sobre alvarás e licenciamento, além de suporte para gestão e acesso a linhas de microcrédito. A equipe também apresentou as opções de crédito do Nossocrédito e esclareceu dúvidas dos alunos.

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Entre as opções apresentadas está a linha Juventude Empreendedora (CredJuv), destinada a jovens que desejam investir em seus próprios negócios. A modalidade oferece crédito de até R$ 5 mil, com taxa de juros de 1,19%.

O Nossocrédito é uma iniciativa que reúne o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o Banestes e as prefeituras municipais. O programa disponibiliza microcrédito orientado, com condições diferenciadas para apoiar pequenos empreendedores e estimular a criação e o fortalecimento de negócios.

A atividade foi voltada a estudantes que estão próximos de ingressar no mercado de trabalho. Durante as conversas, muitos demonstraram interesse pelo tema e alguns compartilharam experiências de empreendedorismo e estágio, conciliadas com a rotina escolar.

A proposta do projeto é contribuir para a formação dos estudantes, apresentando caminhos e informações que possam auxiliá-los na construção de seus projetos profissionais e no desenvolvimento de iniciativas empreendedoras.

A Sala do Empreendedor permanece à disposição dos estudantes e da comunidade para orientações e atendimento. O serviço funciona no Edifício San Karlo Business Center, na avenida Beira Rio, nº 135, Centro, ou pelo WhatsApp (28) 3155-5292. A Semdec também está aberta à parceria com outras instituições de ensino interessadas em receber ações do Projeto Empreendedorismo nas Escolas.

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