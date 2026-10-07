Super El Niño acende alerta e Marataízes reforça plano de emergência

Com a previsão de permanência do super El Niño ao longo do ciclo 2026/2027, o Ministério Publico Estadual (MPE-ES) orientou a todos os 78 municípios capixabas a reforçar o planejamento para lidar com possíveis impactos associados ao fenômeno climático.

Em Marataízes, a Coordenação da Defesa Civil realizou nesta quarta-feira (7), mais uma reunião preparatória com técnicos das secretarias de Saúde (SEMUS) e de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT).

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As estratégias envolvem desde a preparação dos serviços de saúde e o monitoramento meteorológico até obras de prevenção, abastecimento de água, combate a incêndios, identificação de áreas mais vulneráveis e assistência a possíveis vítimas e/ou desabrigados.

O El Niño ocorre a partir do aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial e pode alterar padrões de temperatura e chuva em diferentes regiões. O monitoramento oficial aponta possibilidade de permanência do fenômeno até o início de 2027, com cenários que podem favorecer temperaturas acima da média e diferentes padrões de precipitação no país.

Desta vez, a previsão é de um aquecimento do Pacífico superior a cinco graus, o que pode causar efeitos climáticos mais severos por todo o planeta. A previsão é de que o El Niño atinja o pico máximo entre novembro e dezembro próximos, porém seus efeitos deverão ser sentidos até meados do ano que vem.

Dentro da metodologia aplicada em Marataízes, deverá ser criado um Gabinete de Crise para acompanhar a situação. No Espírito Santo, o Governo também criou uma Sala de Situação para organizar ações de preparação, monitoramento, resposta e recuperação relacionadas aos possíveis impactos do El Niño.

A preparação em Marataízes está concentrada especialmente nas áreas da saúde e da assistência social. A Secretaria Municipal de Saúde está elaborando um plano específico para orientar as ações diante dos possíveis efeitos do El Niño e garantir a continuidade dos serviços em situações climáticas extremas, como ondas de calor, chuvas intensas, alagamentos, inundações, períodos prolongados de estiagem, incêndios e possíveis interrupções de serviços essenciais.

A partir desse planejamento, a SEMUS poderá organizar equipes, medicamentos, insumos, vacinas e serviços de acordo com as necessidades identificadas.

Na área de assistência, o objetivo é identificar grupos que podem sofrer impactos maiores em eventos climáticos extremos, como crianças, idosos, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência ou doenças crônicas, população em situação de rua, famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e trabalhadores expostos ao calor.

Os órgãos municipais prevêem ainda atualizações periódicas dos procedimentos conforme novos boletins e alertas dos órgãos oficiais.

A Prefeitura de Marataízes vem realizando reuniões técnicas desde o início do ano para avaliar mapas de vulnerabilidade e risco climático e preparar o Município para eventos decorrentes do El Niño.

Durante as reuniões, equipes das secretarias e da Defesa Civil confrontam os mapas com informações sobre o território. A ideia é entender não apenas onde existe uma ameaça, mas também quem está naquela área e quais serviços ou equipamentos públicos podem ser afetados.

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