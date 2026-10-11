Encontro nacional de capoeira terá quatro dias de atividades gratuitas no ES
O evento é aberto ao público e contará com oficinas formativas, cursos de aperfeiçoamento técnico, palestras, vivências culturais, batizado e rodas de capoeira.
Nos dias 15,16, 17 e 18 de outubro será realizado, em Cariacica, o Ritmo e Raízes: Encontro Nacional de Capoeira – 30 Anos de História. O evento é aberto ao público e contará com oficinas formativas, cursos de aperfeiçoamento técnico, palestras, vivências culturais, batizado e rodas de capoeira. A programação será realizada no Shopping Moxuara (G-7).
O Encontro é fruto de um trabalho realizado há mais de 25 anos pela Mestra Baixinha, do grupo ACAPOEIRA, com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade social. Reúne todas as filiais do grupo em um evento rico em cultura popular, técnicas avançadas em movimentos e destreza corporal e debates teóricos e práticos sobre as diversas ramificações presentes na capoeira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O evento começa na quinta-feira (15), com aulão e roda de capoeira no Shopping Moxuara, das 19h30 às 21h00. A programação prossegue na sexta (16), a partir das 19h, com oficinas formativas e culturais e roda de capoeira.
No sábado (17) também haverá oficinas formativas; além de cursos de aperfeiçoamento técnico; palestra e vivências culturais de Congo, Samba de Roda, Maculelê e rodas de Capoeira das 14h às 18h30. No domingo (18), último dia do Encontro, haverá batizado de Capoeira e cerimônia de troca e entrega de cordas, das 10h às 12h30.
Além de ser aberto ao público, o Encontro contará com a participação das crianças, adolescentes e jovens dos projetos Capoeira Transformando Vidas e Lapidando Diamantes, ambos coordenados pela mestra Baixinha, e também de outros projetos da Grande Vitória.
O objetivo é fortalecer a cultura, a arte e o desenvolvimento de valores humanos da comunidade cariaciquense, além de proporcionar aos alunos, mestres e professores envolvidos contato e aperfeiçoamento com outros mestres locais e nacionais, nas várias linguagens existentes da capoeira.
Para a realização das oficinas formativas, cursos de aperfeiçoamento técnico, palestras, vivências culturais e rodas de capoeira, o evento contará com profissionais de vários estados: os mestres Baixinha, Fábio, Sabrina, Jeffinho, o contramestre Márcio Paulista e o formando Ferrugem, do Espírito Santo; o mestre Cobrinha, de São Paulo; mestre Pingo, do Distrito Federal; mestra Jô, da Bahia; mestre Topeira e contramestra Eleguá, do Rio de Janeiro.
O Ritmo e Raízes: Encontro Nacional de Capoeira – 30 Anos de História está sendo realizado por meio do Edital 005/24 – Patrimônio Vivo -Valorização da Cultura Popular, da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo.
Serviço
- Data: 15 a 18 de outubro
- Local: Shopping Moxuara – G7, Cariacica (ES)
- Entrada: Gratuita e aberta ao público
15/10 (quinta-feira): aulão e roda de capoeira, das 19h30 às 21h.
16/10 (sexta-feira): oficinas formativas e culturais e roda de capoeira, a partir das 19h.
17/10 (sábado): oficinas formativas, cursos de aperfeiçoamento técnico, palestra, vivências culturais de Congo, Samba de Roda, Maculelê e rodas de capoeira, das 14h às 18h30.
18/10 (domingo): batizado de capoeira e cerimônia de troca e entrega de cordas, das 10h às 12h30.
Leia também: Literatura, música e crochê se encontram em festival gratuito no ES
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726