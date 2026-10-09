Literatura, música e crochê se encontram em festival gratuito no ES
O festival reúne, no espaço cultural, diferentes linguagens artísticas trabalhadas ao longo da trajetória do Entrelaçadas.
A Casa Cultural Maria José Menezes, no Centro de Vitória, recebe no sábado (17), a partir das 18h, o Festival Entrelaçadas, programação gratuita que marca o encerramento do primeiro ciclo do projeto. A noite terá sarau com as participantes, exposição de peças de crochê produzidas durante as oficinas e a apresentação de “O Som do Poema”, do projeto Versos & Canções, de Cachoeiro de Itapemirim.
O festival reúne, no espaço cultural, diferentes linguagens artísticas trabalhadas ao longo da trajetória do Entrelaçadas, projeto que promoveu oficinas de literatura, escrita e crochê para mulheres.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A realização é da Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e apoio da Casa Cultural Maria José Menezes.
No sarau, as participantes serão as protagonistas. Elas apresentarão textos produzidos durante as atividades e compartilharão com o público parte do processo desenvolvido ao longo dos meses. A Casa também receberá uma exposição com peças de crochê produzidas nas oficinas.
Para Claudia Sabadini, uma das idealizadoras do projeto, o festival representa o momento de tornar público aquilo que foi criado pelas participantes.
“As mulheres que participaram do projeto serão protagonistas de parte da programação, apresentando seus textos no sarau e mostrando ao público as peças produzidas durante as oficinas. É uma forma de compartilhar com a cidade aquilo que foi construído ao longo desse processo.”
Entre as participantes está Andréia Oliveira, que considera a experiência um marco em sua trajetória. “Existe um divisor de águas na minha vida, entre o antes e depois do Entrelaçadas. Foi um momento em que pude me conhecer melhor e explorar a riqueza da literatura, da escrita e do crochê. Hoje sou uma nova mulher.”
Poesia que vira música
A programação do festival termina com “O Som do Poema”, espetáculo do projeto Versos & Canções, de Cachoeiro de Itapemirim.
Sob a liderança do maestro Adilson Dillem, o espetáculo reúne músicos, cantores, atores e professores e transforma poemas de escritores em canções, aproximando literatura e música popular brasileira.
A apresentação também estabelece uma conexão entre dois territórios culturais do Espírito Santo, levando para a Casa Cultural Maria José Menezes um trabalho artístico desenvolvido em Cachoeiro.
Para Camila Malacarne, da Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), essa aproximação é um dos destaques da programação. “É muito bonito poder reunir mulheres, literatura, crochê e música em uma mesma celebração. São diferentes linguagens e experiências que se encontram no mesmo espaço.”
Casa Cultural de portas abertas
Para Regina Menezes Loureiro, coordenadora da Casa Cultural Maria José Menezes e uma das idealizadoras do Entrelaçadas, o festival reforça a vocação do espaço como lugar de encontro e circulação cultural. “A Casa sempre foi pensada como uma casa de portas abertas e o Entrelaçadas ampliou esse sentido. O festival é uma oportunidade para mostrar o que essas mulheres produziram e também para que outras pessoas conheçam esse trabalho.”
O Entrelaçadas foi desenvolvido na Casa a partir da integração entre leitura, escrita e crochê. Durante as oficinas, as participantes tiveram contato com escritoras capixabas, produziram textos e desenvolveram trabalhos manuais.
O festival encerra esse primeiro ciclo levando parte dessa produção para dentro da própria Casa Cultural e abrindo o espaço para que o público conheça as participantes, suas criações e as experiências construídas durante o projeto.
Como apoiar
Empresas, instituições e organizações interessadas em apoiar, patrocinar ou levar o Entrelaçadas para outros municípios e comunidades podem entrar em contato com a Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult) pelo telefone/WhatsApp (28) 99944-5314, pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.adecult.org.br.
Serviço
Festival Entrelaçadas
- Quando: sábado, 17 de outubro
- Horário: 18h
- Local: Casa Cultural Maria José Menezes — Rua Barão de Monjardim, 66, Centro, Vitória
- Entrada: gratuita
- Mais informações: (27) 98889-0306 / Claudia Sabadini
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