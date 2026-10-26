Segurança

Entregador de gás é morto a tiros após perseguição em Marataízes

Homem é perseguido por motociclista e morto a tiros em Canaã, Marataízes. Vítima bateu o carro contra um muro após ser baleada.

Foto: Divulgação

Uma perseguição terminou com um homem morto a tiros na manhã desta segunda-feira (26), na localidade de Canaã, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. 

A vítima, identificada como Jonas Mendonça Shayder, dirigia um carro quando teria sido seguida por um motociclista armado. Após ser alvo de disparos e colidir contra um muro, o motorista teria sido atingido novamente pelo suspeito.

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O crime ocorreu por volta das 9h45. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender à ocorrência e foi a primeira força de segurança a chegar ao local. Jonas era morador do bairro Rosa Meirelles e funcionário de uma empresa de entrega de água e gás.

As primeiras informações apontam que o suspeito conduzia uma motocicleta Honda Biz de cor escura e passou a seguir o veículo dirigido por Jonas, na localidade de Canaã.

Durante o trajeto, o motociclista teria efetuado disparos de arma de fogo contra o carro. A vítima perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. Na sequência, o suspeito teria se aproximado do automóvel e realizado novos disparos contra o motorista.

Uma equipe de resgate foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou que Jonas já estava morto.

Informações preliminares indicam que o autor teria utilizado uma pistola calibre 9 mm. No entanto, o tipo de armamento ainda depende de confirmação oficial.

A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. As circunstâncias da perseguição e a dinâmica dos disparos também serão investigadas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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