Equipe de transição de Pazolini inicia trabalhos com envio de 10 ofícios ao Governo do Estado

A equipe de transição do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), iniciou, nesta quinta-feira (29), o encaminhamento de 10 ofícios ao Governo do Estado, solicitando documentos e informações sobre diferentes áreas da administração pública estadual. A iniciativa marca o início do levantamento técnico necessário à organização do novo governo, que assumirá em 6 de janeiro de 2027.

Sob a coordenação de Erick Musso, presidente estadual do Republicanos, a equipe formalizou as primeiras solicitações de informações, abrangendo áreas estratégicas para o funcionamento da máquina pública, a continuidade dos serviços essenciais e o planejamento das ações da futura gestão.

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Os 10 ofícios solicitam informações fiscais, orçamentárias e financeiras; educação; saúde; controle e transparência; gestão de pessoal; continuidade dos serviços públicos; contratos e licitações; segurança pública e sistema prisional; convênios e transferências; além de obras e investimentos.

O levantamento permitirá à equipe conhecer a situação administrativa, financeira e operacional do Estado, identificar compromissos em andamento, avaliar contratos e projetos em execução e reunir elementos técnicos para subsidiar as decisões do novo governo.

De acordo com Erick Musso, o trabalho será conduzido de maneira técnica, organizada e institucional, com atenção à responsabilidade administrativa e à continuidade dos serviços prestados à população.

“Estamos iniciando uma etapa fundamental para a preparação do novo governo. Nosso compromisso é realizar uma transição responsável, com acesso às informações necessárias para compreender a realidade de cada área, conhecer os compromissos assumidos pelo Estado e assegurar que a futura gestão tenha condições de começar a trabalhar com planejamento e segurança”, destacou Musso.

O encaminhamento dos 10 ofícios representa a primeira etapa de um processo de levantamento de informações, que terá continuidade conforme o andamento dos trabalhos e a identificação de novas necessidades pela equipe de transição.

A expectativa é que o diálogo entre as equipes do atual e do futuro governo contribua para uma transferência administrativa transparente, eficiente e pautada pelo respeito institucional, assegurando a continuidade das políticas públicas e dos serviços essenciais à população capixaba.

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