ES projeta orçamento de R$ 35,4 bilhões para 2027; veja áreas com mais recursos

O Governo do Espírito Santo apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2027, com previsão de R$ 35,4 bilhões em receitas. O valor representa crescimento de 10,6% em relação à estimativa de R$ 32 bilhões para 2026.

A proposta define a previsão de arrecadação e os gastos do Estado para o próximo exercício financeiro. O orçamento público é o instrumento que estabelece quanto o poder público poderá aplicar em programas, ações e projetos ao longo do ano.

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Segundo os dados apresentados pelo governo, o projeto reserva R$ 5,27 bilhões exclusivamente para investimentos do Poder Executivo. O montante é 22,65% superior ao executado no orçamento de 2026.

Entre as áreas com maior previsão de recursos estão a Saúde, com R$ 4,8 bilhões; Educação, com R$ 4,4 bilhões; Segurança, também com R$ 4,4 bilhões; e Infraestrutura, com R$ 3,4 bilhões.

O projeto também prevê R$ 3,9 bilhões para os demais Poderes e órgãos, incluindo Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.

A proposta segue agora para análise da Assembleia Legislativa. O processo de elaboração do orçamento também contou com audiências e consulta pública. O Estado mantém documentos e relatórios específicos relacionados às diretrizes orçamentárias de 2027 em sua plataforma de planejamento.

Outro destaque é o chamado Orçamento Climático. Para 2027, a previsão apresentada pelo governo chega a R$ 2,45 bilhões destinados a ações classificadas como relacionadas à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas. A Secretaria de Economia e Planejamento mantém o Orçamento Climático entre os instrumentos oficiais de planejamento estadual.

A proposta orçamentária ainda precisa passar pela tramitação legislativa antes de se transformar na Lei Orçamentária Anual de 2027.

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