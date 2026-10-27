"Espero contribuir para um ES mais seguro e com mais oportunidades", afirma vice-governadora eleita

A bispa Eliane Leal Vieira foi eleita vice-governadora do Espírito Santo neste domingo (25), na chapa de Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória.

Ela terá a missão de atuar ao lado do governador eleito na condução do Estado entre 2027 e 2030. Por meio de nota, a bispa destacou a responsabilidade de representar os capixabas com foco nas pautas da segurança pública, das famílias e da participação das mulheres.

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“Recebo essa missão com muita gratidão a Deus e a responsabilidade de trabalhar por todos os capixabas. Minha trajetória como policial militar e pastora me ensinou a importância de cuidar das pessoas, estar próxima das famílias e ouvir suas necessidades. Espero contribuir para um Espírito Santo mais seguro e com mais oportunidades. Vou honrar a confiança que recebi e trabalhar ao lado do governador Lorenzo Pazolini pelo bem da nossa população”, explicou a vice-governadora eleita.

Quem é Eliane Leal?

Eliane Leal Vieira, conhecida como Bispa Eliane Leal, é policial militar da reserva, pastora evangélica e liderança política com atuação em Colatina e na região Noroeste do Espírito Santo. Viúva e mãe, construiu sua trajetória no serviço público e na liderança religiosa, com atuação voltada ao acolhimento de famílias e à participação feminina na sociedade.

Filiada ao Partido Liberal (PL), foi eleita vice-governadora do Espírito Santo em 25 de outubro de 2026, ao lado do governador eleito Lorenzo Pazolini, pela chapa Paz pra Viver um Novo Tempo. A chapa recebeu 1.151.818 votos, correspondentes a 52,17% dos votos válidos.