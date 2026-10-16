Espírito Santo mira turistas argentinos e aposta em voo internacional

O Espírito Santo dará um novo passo para ampliar sua presença no turismo internacional a partir deste sábado (17). Um voo experimental direto entre Vitória e Buenos Aires, na Argentina, marcará o início da Semana do Espírito Santo na Argentina, que seguirá até 24 de outubro. A iniciativa busca atrair visitantes estrangeiros e avaliar a possibilidade de estabelecer uma ligação aérea regular entre os dois destinos.

A operação será realizada pela GOL Linhas Aéreas, com comercialização da CVC Viagens. O voo partirá da capital capixaba no dia 17 de outubro, com retorno previsto para o dia 24. A experiência permitirá avaliar a demanda de passageiros e a viabilidade comercial de uma futura rota internacional.

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A iniciativa integra o Projeto de Internacionalização do Destino ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Conselho Estadual de Turismo (Contures), Sebrae/ES e Fecomércio-ES, em parceria com o Zurich Airport Brasil, a GOL e a CVC.

Espírito Santo quer conquistar turistas argentinos

Entre os dias 20 e 23 de outubro, o estado terá uma programação especial no Palacio de la Reconquista, em Buenos Aires. A agenda contará com eventos promocionais, encontros empresariais e ações voltadas ao público argentino.

Também estão previstas rodadas de negócios entre empresas do setor turístico, além de ativações em shopping centers e plataformas digitais.

O objetivo é apresentar o Espírito Santo como uma alternativa de viagem no Brasil, destacando destinos que vão além das praias e incluem montanhas, gastronomia e experiências culturais.

Montanhas Capixabas ganham destaque internacional

Um dos diferenciais da estratégia é apresentar as Montanhas Capixabas aos turistas argentinos, ampliando a divulgação do estado para além do turismo de sol e mar.

A diretora executiva do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Andreia Rosa, explica que o projeto identificou interesse dos argentinos por destinos de montanha.

“A princípio, o público argentino tinha o olhar do segmento mar e sol, mas foi identificado interesse por destinos de montanhas. E, neste momento, as Montanhas Capixabas têm infraestrutura e potencial para se integrar ao projeto de internacionalização do Espírito Santo”, afirma.

Para o presidente do Contures e do MCC&VB, Valdeir Nunes, a iniciativa representa uma oportunidade de apresentar o Espírito Santo a um novo público.

“A Argentina é um mercado importante para o Brasil, e o Espírito Santo tem a oportunidade de se apresentar como um novo destino para esse público, unindo litoral e montanha”, destaca.

Segundo ele, a diversidade de experiências pode incentivar viagens ao estado durante diferentes períodos do ano.

Argentinos vão conhecer atrativos turísticos do Espírito Santo

Além das ações em Buenos Aires, o projeto prevê um famtour no Espírito Santo entre os dias 18 e 23 de outubro.

Durante a programação, operadores de turismo, agentes de viagens, jornalistas especializados e influenciadores argentinos conhecerão atrativos turísticos, empreendimentos, gastronomia e experiências oferecidas no território capixaba.

A proposta é permitir que esses profissionais conheçam os destinos pessoalmente e ampliem as possibilidades de comercialização de pacotes turísticos para o estado.

Projeto começou com participação em feira internacional

A Semana do Espírito Santo na Argentina dá continuidade a uma série de iniciativas desenvolvidas ao longo de 2026.

Em agosto, representantes do turismo capixaba participaram de roadshows em quatro cidades argentinas. O projeto também promoveu uma viagem de jornalistas do país para conhecer os atrativos do Espírito Santo.

Em setembro, o estado participou da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), realizada entre os dias 26 e 29, em Buenos Aires.

A comitiva reuniu representantes da Setur, Sebrae/ES, Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Contures, CET/Fecomércio-ES e secretarias municipais de Turismo de Anchieta, Guarapari e Vila Velha.

Confira a programação da Semana do Espírito Santo na Argentina

17 a 24 de outubro: operação do voo experimental direto entre Vitória e Buenos Aires, com objetivo de avaliar a demanda por uma futura rota comercial regular.

17 a 24 de outubro: Semana do Espírito Santo na Argentina, com rodadas de negócios, eventos promocionais, ações em centros comerciais e campanhas digitais.

18 a 23 de outubro: famtour no Espírito Santo, com profissionais do turismo, imprensa especializada e influenciadores argentinos.

20 a 23 de outubro: eventos promocionais no Palacio de la Reconquista, em Buenos Aires.

A expectativa dos organizadores é fortalecer a presença do Espírito Santo no mercado turístico argentino, ampliar as relações comerciais entre os profissionais do setor e criar condições para o crescimento do turismo internacional no estado.

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