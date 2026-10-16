Espírito Santo mira turistas argentinos e aposta em voo internacional
Voo experimental entre Vitória e Buenos Aires começa neste sábado (17) e integra uma semana de ações para promover praias, montanhas e experiências turísticas capixabas no mercado argentino.
O Espírito Santo dará um novo passo para ampliar sua presença no turismo internacional a partir deste sábado (17). Um voo experimental direto entre Vitória e Buenos Aires, na Argentina, marcará o início da Semana do Espírito Santo na Argentina, que seguirá até 24 de outubro. A iniciativa busca atrair visitantes estrangeiros e avaliar a possibilidade de estabelecer uma ligação aérea regular entre os dois destinos.
A operação será realizada pela GOL Linhas Aéreas, com comercialização da CVC Viagens. O voo partirá da capital capixaba no dia 17 de outubro, com retorno previsto para o dia 24. A experiência permitirá avaliar a demanda de passageiros e a viabilidade comercial de uma futura rota internacional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa integra o Projeto de Internacionalização do Destino ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Conselho Estadual de Turismo (Contures), Sebrae/ES e Fecomércio-ES, em parceria com o Zurich Airport Brasil, a GOL e a CVC.
Espírito Santo quer conquistar turistas argentinos
Entre os dias 20 e 23 de outubro, o estado terá uma programação especial no Palacio de la Reconquista, em Buenos Aires. A agenda contará com eventos promocionais, encontros empresariais e ações voltadas ao público argentino.
Também estão previstas rodadas de negócios entre empresas do setor turístico, além de ativações em shopping centers e plataformas digitais.
O objetivo é apresentar o Espírito Santo como uma alternativa de viagem no Brasil, destacando destinos que vão além das praias e incluem montanhas, gastronomia e experiências culturais.
Montanhas Capixabas ganham destaque internacional
Um dos diferenciais da estratégia é apresentar as Montanhas Capixabas aos turistas argentinos, ampliando a divulgação do estado para além do turismo de sol e mar.
A diretora executiva do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Andreia Rosa, explica que o projeto identificou interesse dos argentinos por destinos de montanha.
“A princípio, o público argentino tinha o olhar do segmento mar e sol, mas foi identificado interesse por destinos de montanhas. E, neste momento, as Montanhas Capixabas têm infraestrutura e potencial para se integrar ao projeto de internacionalização do Espírito Santo”, afirma.
Para o presidente do Contures e do MCC&VB, Valdeir Nunes, a iniciativa representa uma oportunidade de apresentar o Espírito Santo a um novo público.
“A Argentina é um mercado importante para o Brasil, e o Espírito Santo tem a oportunidade de se apresentar como um novo destino para esse público, unindo litoral e montanha”, destaca.
Segundo ele, a diversidade de experiências pode incentivar viagens ao estado durante diferentes períodos do ano.
Argentinos vão conhecer atrativos turísticos do Espírito Santo
Além das ações em Buenos Aires, o projeto prevê um famtour no Espírito Santo entre os dias 18 e 23 de outubro.
Durante a programação, operadores de turismo, agentes de viagens, jornalistas especializados e influenciadores argentinos conhecerão atrativos turísticos, empreendimentos, gastronomia e experiências oferecidas no território capixaba.
A proposta é permitir que esses profissionais conheçam os destinos pessoalmente e ampliem as possibilidades de comercialização de pacotes turísticos para o estado.
Projeto começou com participação em feira internacional
A Semana do Espírito Santo na Argentina dá continuidade a uma série de iniciativas desenvolvidas ao longo de 2026.
Em agosto, representantes do turismo capixaba participaram de roadshows em quatro cidades argentinas. O projeto também promoveu uma viagem de jornalistas do país para conhecer os atrativos do Espírito Santo.
Em setembro, o estado participou da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), realizada entre os dias 26 e 29, em Buenos Aires.
A comitiva reuniu representantes da Setur, Sebrae/ES, Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Contures, CET/Fecomércio-ES e secretarias municipais de Turismo de Anchieta, Guarapari e Vila Velha.
Confira a programação da Semana do Espírito Santo na Argentina
17 a 24 de outubro: operação do voo experimental direto entre Vitória e Buenos Aires, com objetivo de avaliar a demanda por uma futura rota comercial regular.
17 a 24 de outubro: Semana do Espírito Santo na Argentina, com rodadas de negócios, eventos promocionais, ações em centros comerciais e campanhas digitais.
18 a 23 de outubro: famtour no Espírito Santo, com profissionais do turismo, imprensa especializada e influenciadores argentinos.
20 a 23 de outubro: eventos promocionais no Palacio de la Reconquista, em Buenos Aires.
A expectativa dos organizadores é fortalecer a presença do Espírito Santo no mercado turístico argentino, ampliar as relações comerciais entre os profissionais do setor e criar condições para o crescimento do turismo internacional no estado.
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