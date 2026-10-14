Espírito Santo recebe segundo alerta de tempestade com risco de granizo
Novo aviso é de perigo potencial e prevê chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. Estado também tem alerta de perigo para tempestades.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de tempestade para todo o Espírito Santo nesta quarta-feira (14). O novo aviso, classificado como de perigo potencial, começou às 8h50 e segue até as 23h59.
Segundo o instituto, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O novo comunicado se soma a outro alerta de perigo emitido pelo Inmet. O aviso prevê chuva de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h. Ao todo, 13 municípios do Sul do Espírito Santo estão incluídos.
Já o segundo alerta apresenta baixo risco de cortes de energia elétrica, danos às plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Orientações durante as tempestades
O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
O Inmet também orienta a população a evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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