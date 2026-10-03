Evair avança na reta final e já está a poucos pontos da segunda vaga ao Senado, aponta Quaest

A disputa pela segunda colocação na corrida ao Senado pelo Espírito Santo ganhou força na reta final das Eleições 2026 e coloca a segunda colocação como uma das principais disputas na reta final antes da abertura das urnas neste domingo (4).

A nova pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (3), véspera da votação, mostra Evair de Melo (Republicanos) com 18% dos votos válidos, empatado tecnicamente com Maguinha Malta (PL). Entretanto, é importante levar em consideração a crescente que a campanha de Evair de Melo teve durante o processo eleitoral.

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Instituto Período da pesquisa Evair de Melo Paraná Pesquisas 22 a 26 de agosto 14,1% Quaest 23 a 26 de agosto 5% Real Time Big Data 22 a 26 de agosto 6% Real Time Big Data 4 a 8 de setembro 9% Real Time Big Data 21 a 24 de setembro 10% Real Time Big Data 25 a 29 de setembro 12% Quaest 21 a 24 de setembro 6% Quaest — última rodada 3 de outubro 18%

Renato Casagrande (PSB) segue na liderança, com 31% dos votos válidos e mantém vantagem sobre os demais concorrentes.

A pesquisa também aponta Fabiano Contarato (PT) com 10%, enquanto Rose de Freitas (MDB) e Sérgio Meneguelli (PSD) aparecem com 8% cada. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados com Marcos do Val (Avante), que registra 5%.

Na parte de baixo da tabela, Callegari (DC) e Professor Fabian (PSol) aparecem com 1% cada. Leonardo Monjardim (Novo) e Rodney Miranda (PRTB) não pontuaram na rodada.

Pesquisa considera apenas votos válidos

A Quaest apresentou os resultados em votos válidos, excluindo brancos, nulos e eleitores indecisos. O formato permite uma comparação mais direta com a apuração oficial que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgará após o encerramento da votação.

Para chegar a esse cálculo, o instituto considera as intenções de voto registradas na pesquisa, além de características relacionadas ao comparecimento eleitoral e ao perfil do eleitorado do Espírito Santo.