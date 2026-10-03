Evair avança na reta final e já está a poucos pontos da segunda vaga ao Senado, aponta Quaest
A nova pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (3), véspera da votação, mostra Evair de Melo (Republicanos) com 18% dos votos válidos
A disputa pela segunda colocação na corrida ao Senado pelo Espírito Santo ganhou força na reta final das Eleições 2026 e coloca a segunda colocação como uma das principais disputas na reta final antes da abertura das urnas neste domingo (4).
A nova pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (3), véspera da votação, mostra Evair de Melo (Republicanos) com 18% dos votos válidos, empatado tecnicamente com Maguinha Malta (PL). Entretanto, é importante levar em consideração a crescente que a campanha de Evair de Melo teve durante o processo eleitoral.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
|Instituto
|Período da pesquisa
|Evair de Melo
|Paraná Pesquisas
|22 a 26 de agosto
|14,1%
|Quaest
|23 a 26 de agosto
|5%
|Real Time Big Data
|22 a 26 de agosto
|6%
|Real Time Big Data
|4 a 8 de setembro
|9%
|Real Time Big Data
|21 a 24 de setembro
|10%
|Real Time Big Data
|25 a 29 de setembro
|12%
|Quaest
|21 a 24 de setembro
|6%
|Quaest — última rodada
|3 de outubro
|18%
Renato Casagrande (PSB) segue na liderança, com 31% dos votos válidos e mantém vantagem sobre os demais concorrentes.
A pesquisa também aponta Fabiano Contarato (PT) com 10%, enquanto Rose de Freitas (MDB) e Sérgio Meneguelli (PSD) aparecem com 8% cada. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados com Marcos do Val (Avante), que registra 5%.
Na parte de baixo da tabela, Callegari (DC) e Professor Fabian (PSol) aparecem com 1% cada. Leonardo Monjardim (Novo) e Rodney Miranda (PRTB) não pontuaram na rodada.
Pesquisa considera apenas votos válidos
A Quaest apresentou os resultados em votos válidos, excluindo brancos, nulos e eleitores indecisos. O formato permite uma comparação mais direta com a apuração oficial que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgará após o encerramento da votação.
Para chegar a esse cálculo, o instituto considera as intenções de voto registradas na pesquisa, além de características relacionadas ao comparecimento eleitoral e ao perfil do eleitorado do Espírito Santo.
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