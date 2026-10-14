Fecap abre 45 vagas para empreendedores em Marataízes; veja como participar
Feira Capixaba de Negócios acontece entre 29 e 31 de outubro, na Praia Central. Inscrições para expositores seguem até domingo (18).
Empreendedores interessados em ampliar a visibilidade de seus negócios poderão participar da Feira Capixaba de Negócios (FECAP), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O evento acontece entre os dias 29 e 31 de outubro, na Praia Central do município.
Ao todo, a organização disponibiliza 45 vagas para micro e pequenas empresas (MPEs) de diferentes segmentos. Os selecionados poderão expor seus produtos e serviços em um estande apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo, ampliar a divulgação das marcas e criar oportunidades comerciais para os participantes.
Inscrições seguem até domingo (18)
Os interessados devem realizar a inscrição até o próximo domingo, 18 de outubro. Para participar, os empreendedores precisam consultar o edital e seguir as orientações disponíveis no documento.
A FECAP acontecerá na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, nº 210, no Centro de Marataízes.
A feira reunirá empresas de diferentes áreas, oferecendo espaço para apresentação de produtos, divulgação de serviços e aproximação com novos clientes.
O Instituto Sustentabilidade Brasil realiza o evento, com apoio da Prefeitura de Marataízes, do Sebrae-ES e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, do Governo Federal.
Como participar da FECAP Marataízes?
Os empreendedores interessados podem acessar o edital e consultar as informações sobre as inscrições.
Inscrições e edital: Acesse os documentos para inscrição.
Programação das feiras: Confira no site do Sebrae.
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