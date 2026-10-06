Mariana Xavier é destaque de fim de semana de teatro em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim terá um fim de semana dedicado ao teatro nos dias 10 e 11 de outubro, com atrações para crianças e adultos no Teatro Sesc Cachoeiro. A programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed terá espetáculo infantil durante a tarde e, à noite, a presença da atriz Mariana Xavier, que chega à cidade com uma peça que já percorreu diferentes regiões do país.

A programação começa às 15h, no sábado e no domingo, com “A Cigarra e a Formiga”, um dos clássicos do teatro infantil capixaba.

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A montagem do Grupo de Teatro Campaneli está há mais de 27 anos em cartaz e já soma mais de 1.500 apresentações.

Dirigido por Alexandre Augusto Campanelli, o espetáculo transforma a tradicional fábula de Esopo em uma história com música, humor e interação com o público. No palco, Rodrigo Campaneli e Cleverson Guerrera dão vida aos personagens e abordam, de forma leve, temas como amizade, responsabilidade, cooperação, respeito às diferenças e preservação do meio ambiente.

Mariana Xavier é atração nacional

À noite, a programação será voltada ao público adulto com “Antes do Ano que Vem”, estrelado pela atriz Mariana Xavier. As apresentações serão no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.

Escrito especialmente para Mariana por Gustavo Pinheiro, o monólogo tem direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.

Desde 2022, o espetáculo já percorreu 26 cidades brasileiras, passou pelas cinco regiões do país e foi assistido por mais de 65 mil pessoas.

A história acontece durante um plantão de réveillon no fictício Centro de Apoio aos Desesperados (CAD). Com a ausência da psicóloga responsável, a funcionária Duzuíte acaba assumindo os atendimentos telefônicos e passa a ouvir pessoas que enfrentam diferentes situações de vulnerabilidade emocional.

Ao longo da peça, Mariana Xavier interpreta diferentes mulheres sem precisar trocar de figurino ou de cenário. As personagens ganham vida por meio do trabalho corporal, vocal e interpretativo da atriz.

Com humor e emoção, “Antes do Ano que Vem” aborda temas como saúde mental, ansiedade, solidão, autocuidado, empatia e a pressão pela felicidade. A proposta é usar a comédia como instrumento de acolhimento e reflexão.

As duas atrações integram o 3º Festival de Teatro Seguros Unimed, realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com programação destinada a diferentes públicos.

Serviço

A Cigarra e a Formiga

Datas: 10 e 11 de outubro

Horário: sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Sesc Cachoeiro

Endereço: Rua Joanna Payer, 01, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Classificação: 2 a 12 anos

Duração: 45 minutos

Compra de ingressos: https://wbproducoes.com/festival-de-teatro-seguros-unimed-a-cigarra-e-a-formiga-es/

Antes do Ano que Vem – com Mariana Xavier

Datas: 10 e 11 de outubro

Horário: sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Sesc Cachoeiro

Endereço: Rua Joanna Payer, 01, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Classificação: 12 anos

Duração: 65 minutos

Compra de ingressos: https://festivalsegurosunimed.byinti.com/#/event/antes-do-ano-que-vem-colatina-225-579

Clientes Seguros Unimed têm 50% de desconto e clientes Clube UOL têm 35% de desconto.

Informações: www.festivalsegurosunimed.com.br

Instagram: @festivalsegurosunimed

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