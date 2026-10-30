Helder Salomão e Contarato entram no radar de Lula para ministérios

O deputado federal capixaba Helder Salomão (PT) poderá ocupar um cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com possibilidade de assumir o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

De acordo com informações da Agência Congresso, a indicação estaria relacionada ao compromisso político firmado antes da eleição de 2026, quando o parlamentar decidiu disputar o Governo do Espírito Santo, mesmo com poucas chances de vitória, para fortalecer o palanque de Lula no Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O nome de Helder está no radar para comandar a pasta, atualmente vinculada à cota política do PSB, partido do ex-governador Renato Casagrande. A experiência do deputado na defesa dos pequenos negócios é apontada como um dos fatores que favorecem sua indicação. Ele já presidiu, na Câmara dos Deputados, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, com atuação voltada às micro e pequenas empresas.

A publicação ainda informa que Helder conversou com dirigentes nacionais do PT e com o próprio Lula antes de aceitar a candidatura ao governo capixaba. Na ocasião, teria sido discutida a possibilidade de o parlamentar receber uma função no Executivo federal caso não conseguisse vencer a disputa estadual.

Embora Lula tenha sido derrotado no Estado, Helder teve papel importante na articulação política da campanha petista. O presidente recebeu 1.001.965 votos válidos, equivalentes a 43,63% do total, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) conquistou 1.294.504 votos, ou 56,37%.

A composição do próximo governo, entretanto, poderá dificultar a distribuição de cargos entre integrantes do PT. Segundo a Agência Congresso, partidos do Centrão, como MDB, União Brasil, Progressistas, Republicanos e Podemos, também devem reivindicar espaço na Esplanada dos Ministérios, diante da nova configuração do Congresso Nacional.

As negociações para a distribuição de cargos devem ganhar força depois da posse dos parlamentares eleitos, em fevereiro de 2027. Outro nome capixaba citado entre os possíveis integrantes do governo federal é o senador Fabiano Contarato (PT), que não conseguiu conquistar a reeleição.