Homem é preso após PM encontrar pistola 9 mm em veículo no Sul do ES

Os policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo durante uma ação realizada neste sábado (10), em Guaçuí.

Durante patrulhamento ostensivo, militares da ROR do 3º Batalhão, receberam uma denúncia de que o ocupante de um veículo Honda Civic, morador da Serra, estaria portando uma arma de fogo.

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O automóvel foi localizado nas proximidades do Posto Cantão, às margens da BR-482. A abordagem foi realizada com o apoio de equipes da Polícia Militar Ambiental que passavam pelo local.

Durante as buscas no veículo, os militares encontraram uma pistola Taurus G2C, calibre 9 mm, municiada com dez cartuchos intactos, além de R$ 472,00 em espécie.

O homem abordado assumiu a propriedade da arma e informou possuir registro, mas não apresentou autorização para o porte. Diante da situação, recebeu voz de prisão por suspeita de porte ilegal de arma de fogo.

Os demais ocupantes do veículo foram liberados após as buscas, e o automóvel foi entregue a um condutor habilitado.

O conduzido e os materiais apreendidos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

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