Homem procurado por crime de roubo é encontrado dentro de ônibus no ES

Uma fiscalização de rotina em um ônibus intermunicipal terminou com a prisão de um passageiro procurado pela Justiça na BR-101, na Serra, na Grande Vitória. O homem tinha um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de roubo e foi identificado após uma consulta aos sistemas de segurança pública.

A ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (19), por volta de 0h10, na altura do quilômetro 244 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus abordado fazia a linha entre Vitória e Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo.

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Durante a fiscalização, os agentes realizaram a identificação dos passageiros e verificaram os dados nos sistemas policiais. Foi nesse momento que descobriram a existência de uma ordem judicial contra um dos ocupantes do coletivo.

O mandado de prisão havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em um processo relacionado ao crime de roubo.

Após confirmarem a ordem judicial, os policiais rodoviários federais deram voz de prisão ao passageiro.

O homem foi retirado do ônibus e encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra, para os procedimentos legais.

A PRF não divulgou a identidade nem a idade do detido. Também não foram informados detalhes sobre o crime de roubo que motivou a expedição do mandado judicial.