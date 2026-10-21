Homem vai a enterro de amigo, visita túmulo do pai e morre após cair em sepultura no ES

O que seria um momento de despedida terminou em tragédia na tarde desta quarta-feira (21), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Um homem de aproximadamente 40 anos morreu após cair dentro de um túmulo no Cemitério Municipal São José, no bairro Interlagos.

Ele havia ido ao local para acompanhar o enterro de um conhecido e decidiu visitar a sepultura do próprio pai, quando ocorreu o acidente.

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O caso foi registrado por volta das 14h40 e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Apesar do acionamento das equipes de socorro, o homem já estava sem vida quando foi atendido.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no cemitério, a vítima chegou ao local de motocicleta, cumprimentou conhecidos e perguntou onde seria realizado o sepultamento de um amigo que havia morrido atropelado na terça-feira (20), também em Linhares.

Após deixar a moto e o capacete, o homem seguiu em direção ao túmulo onde o pai estava sepultado. Conforme as informações iniciais, ele teria se sentado sobre a estrutura da sepultura, que acabou cedendo, provocando a queda para dentro da cova.

Pessoas que estavam nas proximidades relataram ter ouvido um barulho e, ao perceberem o que havia acontecido, acionaram imediatamente o socorro. A situação provocou desespero entre os presentes.

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