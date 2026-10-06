Inmet emite alerta de tempestade com granizo e ventos de até 60 km/h no ES
O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (6), um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso começou às 8h52 e permanece válido até 23h59.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. O volume acumulado pode chegar a 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.
De acordo com o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos durante o período do aviso.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Também orienta evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Em caso de necessidade, a população pode buscar informações com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Munícipios sob alerta:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
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