Inmet emite alerta de tempestade com granizo e ventos de até 60 km/h no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (6), um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso começou às 8h52 e permanece válido até 23h59.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. O volume acumulado pode chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

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O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos durante o período do aviso.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Também orienta evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.

Em caso de necessidade, a população pode buscar informações com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Munícipios sob alerta:

Alegre

Apiacá

Bom Jesus do Norte

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Mimoso do Sul

Muqui

Presidente Kennedy

São José do Calçado

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