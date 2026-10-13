Jovens talentos apresentam clássicos da infância em concerto especial

A música será protagonista de uma noite especial de talento, aprendizado e emoção em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta quinta-feira (15), as Orquestras Casa Verde apresentam o concerto “Clássicos Infantis”, às 19h30, no Sesc Cachoeiro, localizado no bairro Aeroporto.

O espetáculo reunirá integrantes da Orquestra Infantil e da Orquestra Escola, proporcionando ao público uma experiência musical que une cultura, educação e inclusão social.

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A apresentação é resultado das atividades desenvolvidas pela Escola de Música Tocando em Frente, iniciativa permanente do Programa de Promoção e Assistência Social Casa Verde, que oferece oportunidades de formação musical a crianças, adolescentes e jovens do município.

Mais do que uma apresentação artística, o concerto representa a evolução dos participantes ao longo de um processo contínuo de aprendizagem, que envolve aulas, oficinas, ensaios e atividades coletivas. Por meio da música, os alunos desenvolvem habilidades que vão além do domínio dos instrumentos, como disciplina, responsabilidade, cooperação, autonomia e convivência em grupo.

O trabalho desenvolvido pela Casa Verde integra ações nas áreas social, educacional e cultural, contribuindo para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e para a ampliação das oportunidades de desenvolvimento pessoal dos participantes.

Nesse contexto, o palco se transforma em um espaço de valorização dos conhecimentos adquiridos, permitindo que crianças e jovens compartilhem com a comunidade os resultados de sua dedicação e aprendizado.

Apoio à formação e ao desenvolvimento social

A continuidade das atividades da Casa Verde conta com diferentes fontes de financiamento e parcerias institucionais. Entre elas, estão recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), utilizados em 2026 para apoiar ações voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Os investimentos contribuem para o fortalecimento das atividades socioeducativas desenvolvidas pela instituição, ampliando o acesso à educação musical e às experiências culturais.

O concerto “Clássicos Infantis” evidencia a importância dessas iniciativas para a formação integral de crianças e adolescentes, demonstrando como a integração entre assistência social, educação e cultura pode contribuir para a construção de novas oportunidades.

Entrada solidária

O evento será aberto à comunidade, com entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A iniciativa também busca aproximar a população do trabalho desenvolvido pela Casa Verde, incentivando a participação das famílias e valorizando o protagonismo de crianças e jovens na produção cultural do município.

Serviço

Evento: Concerto Clássicos Infantis – Orquestras Casa Verde

Data: Quinta-feira, 15 de outubro

Horário: 19h30

Local: Sesc Cachoeiro de Itapemirim – Rua Joana Payer, 01/101, bairro Aeroporto

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Realização: Casa Verde – Escola de Música Tocando em Frente

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