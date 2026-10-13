Passeio ciclístico movimenta Cachoeiro com esporte e diversão
Com um percurso de aproximadamente 9 quilômetros, o passeio passou pelas principais ruas da região central do município.
A manhã desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, foi marcada por esporte, lazer e integração em Cachoeiro de Itapemirim. A prefeitura promoveu um passeio ciclístico especial, proporcionando um momento de convivência entre crianças, famílias e amantes da bicicleta.
Com um percurso de aproximadamente 9 quilômetros, o passeio passou pelas principais ruas da região central do município, incentivando a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A concentração aconteceu em frente ao Museu Ferroviário Domingos Lage, na antiga Estação Ferroviária, com saída dos ciclistas. Mais do que uma atividade esportiva, a iniciativa teve como objetivo estimular a convivência familiar, valorizar o uso da bicicleta como opção de lazer e proporcionar uma experiência de integração entre diferentes gerações.
A programação também contemplou atividades voltadas especialmente ao público infantil, com brincadeiras, pipoca, algodão-doce e outras atrações, ampliando as opções de diversão durante o feriado.
O evento também incluiu, em sua programação, o sorteio de uma bicicleta entre os participantes devidamente inscritos.
A iniciativa reforçou a importância de promover ações que estimulem a prática esportiva, o bem-estar e a ocupação dos espaços públicos, associando a comemoração do Dia das Crianças a momentos de lazer e qualidade de vida.
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