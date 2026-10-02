Justiça autoriza transferência de ‘Waguinho Batman’ do Rio para o ES

A Justiça autorizou a transferência de Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como “Waguinho Batman”, do Rio de Janeiro para uma unidade prisional do Espírito Santo. Preso há pouco mais de dois meses, ele ainda não tem data definida para ser transferido.

A decisão partiu do Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro em 9 de setembro. A medida atende a uma determinação anterior do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, expedida em 6 de agosto.

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A transferência foi confirmada em 11 de setembro, após um pedido de reconsideração apresentado pela defesa do detido.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela gestão do sistema prisional capixaba, informou que já recebeu a comunicação sobre a decisão. No entanto, segundo a pasta, ainda não há previsão para a realização da transferência.

A reportagem tentou localizar o advogado de Waguinho, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.

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