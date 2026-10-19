Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso após atirar contra PRF em Mimoso do Sul
Suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto e é investigado por crimes graves. Policiais apreenderam granadas, pistola e cerca de 150 munições.
Um homem apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Sul da Bahia foi preso após um confronto armado com policiais na BR-101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A operação aconteceu nesta segunda-feira (19) e terminou com dois homens presos, um adolescente apreendido e a localização de armas, granadas e munições dentro de um veículo.
A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Segundo as autoridades, o principal suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto e responde por crimes como homicídios, participação em organização criminosa, sequestro, tortura, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Suspeitos atiraram contra policiais durante abordagem
De acordo com a PRF, o confronto começou quando os agentes deram ordem de parada ao motorista de um carro que trafegava pela rodovia. Os ocupantes reagiram com disparos de arma de fogo e tentaram fugir.
Durante a troca de tiros, a viatura da PRF foi atingida. Apesar dos disparos, nenhum policial ficou ferido, graças à blindagem do veículo.
A operação resultou na prisão do homem apontado como liderança do Comando Vermelho e de outro suspeito. Um adolescente que também estava envolvido na ocorrência foi apreendido.
Granadas e cerca de 150 munições foram apreendidas
Durante a ação, os policiais encontraram armamentos, equipamentos táticos e explosivos. Entre os materiais apreendidos estão:
- Uma pistola calibre 9 mm;
- Cinco carregadores;
- Aproximadamente 150 munições dos calibres 5,56 mm e 9 mm;
- Um colete balístico tático;
- Uma farda tática;
- Duas toucas do tipo ninja;
- Duas granadas.
Os dois homens presos, o adolescente apreendido e todo o material recolhido foram encaminhados à polícia judiciária para os procedimentos legais. A identidade dos envolvidos não foi divulgada nas informações fornecidas pelas autoridades.
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