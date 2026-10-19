Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso após atirar contra PRF em Mimoso do Sul

Um homem apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Sul da Bahia foi preso após um confronto armado com policiais na BR-101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A operação aconteceu nesta segunda-feira (19) e terminou com dois homens presos, um adolescente apreendido e a localização de armas, granadas e munições dentro de um veículo.

A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Segundo as autoridades, o principal suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto e responde por crimes como homicídios, participação em organização criminosa, sequestro, tortura, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Suspeitos atiraram contra policiais durante abordagem

De acordo com a PRF, o confronto começou quando os agentes deram ordem de parada ao motorista de um carro que trafegava pela rodovia. Os ocupantes reagiram com disparos de arma de fogo e tentaram fugir.

Durante a troca de tiros, a viatura da PRF foi atingida. Apesar dos disparos, nenhum policial ficou ferido, graças à blindagem do veículo.

A operação resultou na prisão do homem apontado como liderança do Comando Vermelho e de outro suspeito. Um adolescente que também estava envolvido na ocorrência foi apreendido.

Granadas e cerca de 150 munições foram apreendidas

Durante a ação, os policiais encontraram armamentos, equipamentos táticos e explosivos. Entre os materiais apreendidos estão:

Uma pistola calibre 9 mm;

Cinco carregadores;

Aproximadamente 150 munições dos calibres 5,56 mm e 9 mm;

Um colete balístico tático;

Uma farda tática;

Duas toucas do tipo ninja;

Duas granadas.

Os dois homens presos, o adolescente apreendido e todo o material recolhido foram encaminhados à polícia judiciária para os procedimentos legais. A identidade dos envolvidos não foi divulgada nas informações fornecidas pelas autoridades.