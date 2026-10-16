Luciano Vianna: de Marataízes para as novelas da televisão brasileira

Natural de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, Luciano Pedreira Vianna nasceu em 22 de julho de 1966. Ator, escritor, diretor, produtor e modelo, construiu uma trajetória artística de mais de três décadas, com participações em novelas de grande repercussão nacional e trabalhos dedicados às artes cênicas.

Sua carreira começou em 1985, quando passou a atuar em comerciais publicitários e espetáculos teatrais. No ano seguinte, conquistou o segundo lugar no concurso Garoto Verão 86, experiência que ampliou sua visibilidade e abriu caminhos para novas oportunidades profissionais.

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A estreia na televisão ocorreu em 1990, com uma participação na minissérie Desejo, da TV Globo. No mesmo ano, integrou o elenco da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, exibida pela Rede Manchete, interpretando o peão Andorinha. O trabalho marcou uma etapa importante de sua inserção na dramaturgia nacional.

Em 1993, passou a integrar produções da TV Globo, ganhando destaque como o fotógrafo Otavinho na novela Mulheres de Areia. A partir dessa experiência, participou de diversas obras televisivas, entre elas Pátria Minha, Vira Lata, Zazá, Era uma Vez…, Esplendor, A Padroeira, Alma Gêmea, Paraíso e Ti Ti Ti.

Sucesso nacional

Em 2015, ingressou no elenco da novela Cúmplices de um Resgate, exibida pelo SBT, na qual interpretou Navarro, personagem que combinava humor e situações de aventura. A participação ampliou sua presença na televisão brasileira e apresentou seu trabalho a uma nova geração de espectadores.

Além da atuação diante das câmeras, Luciano desenvolveu atividades como diretor, escritor e produtor, mantendo uma ligação com o teatro. Nos anos mais recentes, passou a dedicar maior atenção aos trabalhos teatrais, valorizando a interpretação e a criação artística para além da televisão.