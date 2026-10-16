Luciano Vianna: de Marataízes para as novelas da televisão brasileira
Ator, escritor, diretor, produtor e modelo, construiu uma trajetória artística de mais de três décadas, com participações em novelas de grande repercussão nacional
Natural de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, Luciano Pedreira Vianna nasceu em 22 de julho de 1966. Ator, escritor, diretor, produtor e modelo, construiu uma trajetória artística de mais de três décadas, com participações em novelas de grande repercussão nacional e trabalhos dedicados às artes cênicas.
Sua carreira começou em 1985, quando passou a atuar em comerciais publicitários e espetáculos teatrais. No ano seguinte, conquistou o segundo lugar no concurso Garoto Verão 86, experiência que ampliou sua visibilidade e abriu caminhos para novas oportunidades profissionais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A estreia na televisão ocorreu em 1990, com uma participação na minissérie Desejo, da TV Globo. No mesmo ano, integrou o elenco da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, exibida pela Rede Manchete, interpretando o peão Andorinha. O trabalho marcou uma etapa importante de sua inserção na dramaturgia nacional.
Em 1993, passou a integrar produções da TV Globo, ganhando destaque como o fotógrafo Otavinho na novela Mulheres de Areia. A partir dessa experiência, participou de diversas obras televisivas, entre elas Pátria Minha, Vira Lata, Zazá, Era uma Vez…, Esplendor, A Padroeira, Alma Gêmea, Paraíso e Ti Ti Ti.
Sucesso nacional
Em 2015, ingressou no elenco da novela Cúmplices de um Resgate, exibida pelo SBT, na qual interpretou Navarro, personagem que combinava humor e situações de aventura. A participação ampliou sua presença na televisão brasileira e apresentou seu trabalho a uma nova geração de espectadores.
Além da atuação diante das câmeras, Luciano desenvolveu atividades como diretor, escritor e produtor, mantendo uma ligação com o teatro. Nos anos mais recentes, passou a dedicar maior atenção aos trabalhos teatrais, valorizando a interpretação e a criação artística para além da televisão.
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