Mais de 800 vagas de emprego no ES; seleção acontece nesta quinta

Quem está em busca de emprego tem mais de 800 vagas à disposição na capital. A Prefeitura de Vitória reuniu oportunidades de diferentes empresas, somando 818 vagas. Elas contemplam diferentes áreas de atuação e podem ser consultadas pela internet, acessando o portal TrabalhaVix. Nesta quinta-feira (15), haverá seleção na Casa do Cidadão, das 9h às 16h.

Para quem deseja participar dos processos seletivos, o encaminhamento está disponível por meio do Sine Vitória, onde o trabalhador pode procurar presencialmente atendimento para emitir a carta de encaminhamento e seguir as orientações para a seleção.

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Dentre elas, o grupo Carone oferece 595 chances em várias funções. O restaurante Ilha do Caranguejo também está com 95 vagas disponíveis, a Faculdade Faesa com 13 ofertas e, há ainda, 115 vagas no Sistema Sine, dentre farmácias, óticas e outras empresas.

A seleção para o grupo Carone está marcada para esta quinta-feira (15), das 9h às 16h, na Casa do Cidadão. Os candidatos encaminhados para as vagas da rede de supermercados poderão comparecer ao local para participar da entrevista, conforme os procedimentos da seleção.

Também ocorrerão no Sine Vitória a seleção para as vagas da Faesa, nesta quarta-feria (14), das 8h às 12h, e para o Ilha do Caranguejo, também nesta quarta-feira (14), das 9h às 16h.

Para a farmácia Indiana a entrevista ocorrerá na sexta-feira (16), das 9h às 12h. Para as demais oportunidades, os interessados devem procurar o órgão municipal para a emissão da carta de encaminhamento para entrevista nos respectivos estabelecimentos.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e busca aproximar os trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado de trabalho. Para o secretário da pasta, Luciano Forrechi, a articulação com as empresas amplia as possibilidades de acesso ao emprego.

“Nosso trabalho é aproximar quem procura uma oportunidade das empresas que precisam contratar. Além de manter as vagas disponíveis para consulta, buscamos facilitar o encaminhamento dos trabalhadores e criar condições para que eles participem dos processos seletivos”, destaca.

Como consultar vagas disponíveis?

Os interessados podem acessar o Trabalha Vix pelo endereço trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Na plataforma, basta clicar em “Exibir mais filtros” e selecionar Vitória no campo “Localidade” para consultar as oportunidades disponíveis. Ao clicar em “Saiba mais”, é possível conferir os requisitos, as atribuições da função e as orientações para candidatura.

O Sine Vitória funciona na avenida Maruípe, 2544, em Itararé, na capital. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

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