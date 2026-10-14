Marataízes comemora 29 anos com três dias de shows gratuitos; veja programação

Marataízes inicia nesta quinta-feira (15) as comemorações pelos 29 anos de emancipação política. A programação contará com três dias de shows, atividades culturais, desfile cívico e atrações esportivas.

A abertura oficial acontece às 19h30, na Praia Central, com a participação do prefeito Toninho Bitencourt. Em seguida, o público poderá acompanhar os shows da banda Agitaê e da cantora Bruna Viola.

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Na sexta-feira (16), as atividades começam às 8h, com o desfile cívico-escolar na Praia Central. Às 16h, o município promove a 1ª Mostra Cultural da Educação Infantil de Marataízes.

À noite, a programação musical começa às 20h, com apresentações de Nana Nunes e do grupo Dallas Country.

Dudu Nobre é atração no sábado

O último dia de comemorações, sábado (17), começa com um encontro esportivo entre as escolinhas de futebol do Vasco da Gama e do Flamengo. A atividade acontece às 8h, no Estádio Joca Soares, na Barra.

Para acompanhar o evento esportivo, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível.

A partir das 18h, a Praia Central recebe a equipe Moto Show, que realizará uma apresentação de manobras com motocicletas.

Já às 20h, começam os shows de Thiago Tereuld e do sambista carioca Dudu Nobre, encerrando a programação de aniversário do município.

Confira a programação completa

Quinta-feira (15)

19h30 – Abertura oficial das festividades

Shows da banda Agitaê e de Bruna Viola

Sexta-feira (16)

8h – Desfile cívico-escolar

16h – 1ª Mostra Cultural da Educação Infantil

A partir das 20h – Shows de Nana Nunes e Dallas Country

Sábado (17)

8h – Encontro das escolinhas de futebol do Vasco e Flamengo (entrada: 1 kg de alimento não perecível)

Praia Central

18h – Apresentação da equipe Moto Show

A partir das 20h – Shows de Thiago Tereuld e Dudu Nobre

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