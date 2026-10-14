Marataízes comemora 29 anos com três dias de shows gratuitos; veja programação
Festa começa nesta quinta-feira (15), na Praia Central, e contará com apresentações musicais, desfile cívico, atividades culturais e atrações esportivas até sábado (17).
Marataízes inicia nesta quinta-feira (15) as comemorações pelos 29 anos de emancipação política. A programação contará com três dias de shows, atividades culturais, desfile cívico e atrações esportivas.
A abertura oficial acontece às 19h30, na Praia Central, com a participação do prefeito Toninho Bitencourt. Em seguida, o público poderá acompanhar os shows da banda Agitaê e da cantora Bruna Viola.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na sexta-feira (16), as atividades começam às 8h, com o desfile cívico-escolar na Praia Central. Às 16h, o município promove a 1ª Mostra Cultural da Educação Infantil de Marataízes.
À noite, a programação musical começa às 20h, com apresentações de Nana Nunes e do grupo Dallas Country.
Dudu Nobre é atração no sábado
O último dia de comemorações, sábado (17), começa com um encontro esportivo entre as escolinhas de futebol do Vasco da Gama e do Flamengo. A atividade acontece às 8h, no Estádio Joca Soares, na Barra.
Para acompanhar o evento esportivo, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível.
A partir das 18h, a Praia Central recebe a equipe Moto Show, que realizará uma apresentação de manobras com motocicletas.
Já às 20h, começam os shows de Thiago Tereuld e do sambista carioca Dudu Nobre, encerrando a programação de aniversário do município.
Confira a programação completa
Quinta-feira (15)
- 19h30 – Abertura oficial das festividades
- Shows da banda Agitaê e de Bruna Viola
Sexta-feira (16)
- 8h – Desfile cívico-escolar
- 16h – 1ª Mostra Cultural da Educação Infantil
- A partir das 20h – Shows de Nana Nunes e Dallas Country
Sábado (17)
- 8h – Encontro das escolinhas de futebol do Vasco e Flamengo (entrada: 1 kg de alimento não perecível)
- Praia Central
- 18h – Apresentação da equipe Moto Show
- A partir das 20h – Shows de Thiago Tereuld e Dudu Nobre
Leia também: Fecap abre 45 vagas para empreendedores em Marataízes; veja como participar
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726