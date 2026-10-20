Marataízes identifica 14 áreas de risco e se prepara para possível super El Niño

A Defesa Civil de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, identificou 14 áreas de risco nas zonas urbana e rural do município e apresentou um plano de contingência para enfrentar possíveis eventos climáticos extremos associados ao fenômeno El Niño. A iniciativa busca preparar a cidade para situações como tempestades, ondas de calor, estiagens e deslizamentos.

O órgão apresentou as medidas na tarde desta terça-feira (20), durante uma reunião com secretários municipais. A ação contou com a participação das secretarias de Saúde (Semus) e de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht).

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Durante o encontro, o coordenador da Defesa Civil detalhou as responsabilidades de cada secretaria diante de possíveis emergências climáticas. O planejamento contempla o atendimento à população, a proteção de animais e a avaliação de danos em estruturas públicas e privadas.

Marataízes mapeia 14 áreas de risco

Um dos principais pontos da apresentação foi o levantamento de 14 áreas consideradas de risco em diferentes localidades de Marataízes.

O mapeamento abrange tanto a região urbana quanto comunidades rurais e servirá de referência para organizar as ações de prevenção e resposta a possíveis desastres.

A Defesa Civil também destacou a necessidade de atuação conjunta entre as secretarias municipais para garantir maior rapidez no atendimento às pessoas atingidas.

O comunicado da Prefeitura não detalha quais bairros ou comunidades integram a lista das 14 áreas identificadas.

Defesa Civil se prepara para possíveis efeitos do El Niño

O planejamento municipal considera a possibilidade de intensificação dos efeitos do fenômeno climático a partir de novembro de 2026, com impactos que, segundo a avaliação apresentada pela Prefeitura, poderiam se estender até meados de 2027.

O El Niño ocorre quando as águas superficiais de parte do Oceano Pacífico Equatorial apresentam aquecimento acima do normal, fenômeno que pode alterar os padrões de circulação atmosférica e influenciar as condições de chuva e temperatura em diferentes regiões.

No entanto, os efeitos variam conforme a intensidade do fenômeno e as características climáticas de cada localidade.

Entre as situações previstas no plano de contingência estão tempestades, períodos prolongados de calor, estiagens e deslizamentos. Além de outros eventos capazes de provocar danos à população e à infraestrutura municipal.

Município prevê criação de Gabinete de Crise

Além de apresentar as medidas preventivas, a Defesa Civil abordou a possibilidade de instalar um Gabinete de Crise caso eventos climáticos provoquem situações de emergência em Marataízes.

A estrutura deverá reunir representantes de diferentes setores da administração municipal para coordenar decisões, organizar atendimentos e direcionar recursos às localidades atingidas.

Segundo a Prefeitura, a elaboração do Plano de Contingência e a previsão de um Gabinete de Crise atendem a exigências legais acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

O planejamento busca fortalecer a capacidade de resposta do município e reduzir possíveis prejuízos causados por fenômenos climáticos extremos.

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