Marataízes terá três dias de gastronomia, artesanato e atrações à beira-mar
Feira Capixaba de Negócios acontece de 30 de outubro a 1º de novembro, na Praia Central, com entrada gratuita, produtos regionais, artesanato e praça gastronômica.
A Praia Central de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai se transformar em um espaço de negócios, gastronomia e cultura entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A cidade receberá a Feira Capixaba de Negócios (FECAP), evento gratuito que reunirá mais de 40 expositores e promete movimentar a economia local durante três dias.
Com uma programação voltada para toda a família, a feira contará com exposição de artesanato, moda autoral, produtos regionais e uma praça gastronômica completa. A proposta é valorizar os empreendedores capixabas, incentivar novos negócios e proporcionar uma experiência de lazer à beira-mar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A estrutura do evento já está sendo montada na Praia Central, localizada na Avenida Atlântica. A expectativa é atrair moradores e turistas interessados em conhecer produtos locais, aproveitar a gastronomia e prestigiar o empreendedorismo regional.
Feira busca fortalecer a economia de Marataízes
Além das opções de lazer, a FECAP tem como objetivo estimular a atividade econômica do município, criando oportunidades para pequenos negócios e ampliando a visibilidade de produtores, artesãos e comerciantes.
A iniciativa também integra as ações de incentivo ao empreendedorismo, à geração de empregos e ao aumento da renda da população de Marataízes.
Evento terá entrada gratuita
A Feira Capixaba de Negócios é realizada pela Prefeitura de Marataízes e pelo Instituto de Sustentabilidade Brasil, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e do Governo Federal, por meio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A promoção é do jornal Aqui Notícias.
Com entrada gratuita durante os três dias, o evento será uma oportunidade para moradores e visitantes conhecerem produtos capixabas, fortalecerem o comércio regional e aproveitarem a programação na Praia Central.
Informações
Feira Capixaba de Negócios (FECAP)
- Data: 30 de outubro a 1º de novembro de 2026
- Local: Praia Central de Marataízes, Avenida Atlântica
- Entrada gratuita
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