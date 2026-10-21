Matriz de Itapemirim receberá R$ 4,1 milhões para intervenções emergenciais

A Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Vila de Itapemirim, no litoral sul do Espírito Santo, passará por intervenções emergenciais no forro e na cobertura, que se encontram em processo de colapso. O investimento de R$ 4.122.379,67 foi viabilizado pelo Vicariato Episcopal para Ação Social da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim junto ao Governo do Estado.

A comunicação da assinatura do Termo de Fomento ocorreu nesta segunda-feira, 19 de outubro, em cerimônia com a presença do bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP. A igreja foi interditada pela Diocese em 21 de novembro de 2025.

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Os recursos são provenientes da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio do Termo de Fomento nº 027/2026, celebrado com a Cáritas Diocesana de Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa prevê o escoramento estrutural para estabilizar e proteger a edificação, além da elaboração de um projeto executivo para a estrutura da cobertura, com a identificação dos problemas e a definição das soluções necessárias.

Também estão previstas a prospecção estratigráfica do forro existente e a atuação de profissionais habilitados, com acompanhamento da Comissão Diocesana do Patrimônio Sacro e Cultural Religioso. A prospecção permite investigar as camadas de pintura e os materiais presentes no forro, reunindo informações que ajudam a orientar os cuidados com suas características históricas.

Preservação da história

Durante a cerimônia, o bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, destacou a responsabilidade histórica da Igreja na preservação do patrimônio religioso. “A Igreja Católica Apostólica Romana cuidou e manteve-se ao longo do tempo na história como guardiã e curadora de seus bens sacros artísticos, históricos e espirituais”, afirmou.

Para demonstrar que esse compromisso atravessa os séculos, Dom Luiz recordou documentos que orientam a proteção desses bens. “Desde 1462 documentou por meio da Bula Papal ‘Cum almam nostram urbem’, do Papa Pio II, cuidados com os bens antigos sacros, assim como tantos outros documentos ao longo do tempo”, ressaltou.

O bispo também destacou que a preservação exige atenção às normas da Igreja e do poder público. Em sua fala, enfatizou o cuidado com o “Patrimônio Cultural Religioso que permanece sob zelosos cuidados, segundo as legislações protetivas eclesiásticas e civis”.

Ao tratar das ações necessárias para conservar esse patrimônio, Dom Luiz ressaltou a importância das “parcerias conjuntas entre a Igreja Católica Apostólica Romana e instituições civis públicas e privadas”. Essa cooperação contribui para o desenvolvimento de iniciativas de “proteção, preservação, conservação e restauro”.

Segundo o bispo, o objetivo desse trabalho conjunto é assegurar “os cuidados necessários para que os bens culturais permaneçam em sua totalidade e valores, em seus lugares de origem”.

À frente da articulação pelo Vicariato para Ação Social, o padre Evaldo Praça Ferreira também destacou a importância da iniciativa para os moradores e para a preservação da história local. “Dia de assinatura do termo de fomento para o restauro da nossa Igreja Matriz. Uma igreja centenária que faz parte da história do estado do Espírito Santo”, afirmou.

Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Amparo

O templo completou 171 anos de inauguração em setembro de 2026. Aberta solenemente em 15 de setembro de 1855, a atual Matriz é a terceira igreja construída ao longo da trajetória da paróquia. Sua inauguração mobilizou os moradores, que iluminaram as fachadas das casas durante os festejos, realizados ao longo de três dias.

A construção também se destaca na paisagem da sede de Itapemirim. Erguida em uma área elevada, tem à sua frente a Rua das Palmeiras, que atravessa a Praça Domingos José Martins. Essa disposição integra a igreja a um dos espaços públicos mais conhecidos do município e reforça sua presença como referência arquitetônica e cultural. A área do entorno também é protegida por tombamento.

O reconhecimento de seu valor histórico foi formalizado com o tombamento estadual em 28 de janeiro de 2011. Além da importância religiosa, a Matriz é um dos principais cartões-postais de Itapemirim e faz parte da memória da população.

A trajetória da comunidade é ainda mais antiga que a própria edificação. Criada em março de 1769, a Paróquia Nossa Senhora do Amparo completou 257 anos em 2026 e é reconhecida como a mais antiga da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Sua história acompanha a formação religiosa e social do município e do Espírito Santo.

Com as intervenções previstas, a comunidade inicia uma nova etapa no cuidado com a Matriz. O trabalho busca estabilizar a edificação e orientar as soluções para sua cobertura, contribuindo para preservar um patrimônio que reúne história, arte e fé. Para as famílias ligadas à paróquia, esse cuidado também representa a continuidade de uma história construída por gerações que fizeram do templo um lugar de oração, encontro e celebração.

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