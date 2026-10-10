Mês das Crianças terá programação especial em cidade do ES

A Prefeitura de Vitória preparou uma programação especial para celebrar o Mês das Crianças, com atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade. Entre essa sexta-feira (9) e a próxima terça-feira (13), a programação contará com contação de histórias, atrações circenses, brincadeiras, ciência, inclusão e atividades de educação alimentar.

Confira as principais ações:

Sexta (9) – Viagem pela Literatura

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O projeto Viagem pela Literatura, da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, realiza uma programação especial em homenagem ao Mês das Crianças.

Data: sexta-feira (9)

Horários: 9h e 14h

Local: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, Centro

A programação contará com a atividade “Cantar o Canto e Pintar o Sete”, com Vitor Passarim, reunindo música e contação de histórias, além de apresentação circense com perna de pau, palhaçaria, malabares, mágicas e bolhas de sabão.

Domingo (11) – Praça Inclusiva Viver Vitória

A Prefeitura de Vitória inaugura, no domingo (11), às 15h30, a Praça Inclusiva Viver Vitória, no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia.

O novo espaço foi pensado para promover inclusão, convivência e acessibilidade para crianças, ampliando as possibilidades de lazer para diferentes públicos. A inauguração contará com atrações infantis.

Segunda-feira (12) – Dia das Crianças

O Dia das Crianças terá uma grande programação no Parque Moscoso, das 9h às 12h.

A manhã contará com uma trupe de personagens formada por seis personagens humanizados, quatro artistas circenses, quatro pernas de pau e uma bandinha fanfarra com quatro músicos.

As crianças também poderão aproveitar brinquedos, atividades recreativas, picolé, pipoca, algodão-doce, pintura de rosto, cabelo maluco e escultura de balões. A programação terá ainda DJ na Concha Acústica, além de estrutura com som, gerador, locutor e ambulância.

Segunda-feira (12) – Praça da Ciência completa 27 anos

Também no Dia das Crianças, a Praça da Ciência, localizada na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, próximo à Curva da Jurema, comemora 27 anos com uma programação especial.

Entre as atividades estão oficinas de Sombra Colorida, Bolhas de Sabão e Canhão de Vortex. As oficinas terão duas sessões, das 9h às 9h40 e das 10h20 às 11h, com participação por ordem de chegada.

A Praça da Ciência reúne equipamentos interativos ao ar livre que permitem o contato com conceitos científicos, principalmente relacionados à física, e é um espaço de visitação voltado especialmente ao público infantil.

Terça-feira (13) – Restaurante Popular

Em celebração ao Dia das Crianças, o Restaurante Popular de Vitória promove, na terça-feira (13), a Feira de Ciências Kids “Pequenos Exploradores do Mundo Verde”.

Horário: das 11h às 14h

Local: Restaurante Popular de Vitória

A programação terá demonstrações de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), degustações, jogos e outras atividades educativas. A entrada é gratuita para crianças de até 12 anos.

A proposta é aproximar o público infantil de temas como alimentação saudável, meio ambiente e segurança alimentar e nutricional, em uma experiência que combina aprendizado e diversão.

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