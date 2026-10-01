Moto fica presa em pneu de carreta após acidente no ES

Uma motocicleta ficou presa ao pneu de uma carreta após uma colisão registrada na entrada do bairro Movelar, em Linhares, nesta quinta-feira (1º). A posição em que o veículo ficou depois do acidente chamou a atenção no local.

Segundo informações iniciais, uma pessoa precisou ser socorrida após a colisão. Apesar do impacto, os ferimentos não foram considerados graves.

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A motocicleta ficou presa junto ao pneu da carreta após o acidente. A cena impressionou devido à forma como o veículo permaneceu após a batida.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como a colisão aconteceu. As circunstâncias do acidente também não foram informadas.

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