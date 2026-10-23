Motorista diz que pegou carro emprestado e PRF descobre roubo no ES

Um motorista foi preso após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobrir que a Fiat Strada que ele dirigia na BR-262, em Viana, na Grande Vitória, tinha registro de roubo e sinais de adulteração. O condutor afirmou que havia recebido o veículo emprestado de um amigo há aproximadamente um ano e que, desde então, não conseguiu mais contato com ele.

A abordagem aconteceu na quinta-feira (22), por volta das 18h, no quilômetro 22 da rodovia. Segundo a PRF, o automóvel, uma Fiat Strada branca com placas de Londrina, no Paraná, era ocupado por dois homens.

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Durante a fiscalização, os policiais perceberam irregularidades nos elementos de identificação do veículo. Uma análise mais detalhada revelou que a caminhonete tinha placas originais do Rio de Janeiro e constava nos sistemas policiais como roubada desde julho de 2025.

Motorista alegou ter recebido veículo emprestado

Questionado pelos agentes, o condutor relatou que havia entregado seu próprio automóvel para reparos mecânicos e recebido a Fiat Strada emprestada de um amigo.

De acordo com a versão apresentada à PRF, o empréstimo ocorreu cerca de um ano antes da abordagem. O motorista também afirmou que não conseguiu mais estabelecer contato com a pessoa que lhe entregou a caminhonete.

Apesar da explicação, as irregularidades identificadas e o registro de roubo levaram os policiais a prender o condutor por suspeita dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.

O passageiro que estava na caminhonete foi liberado após a fiscalização. Já o veículo recuperado foi removido para um pátio credenciado. A PRF não divulgou a identidade nem a idade do motorista preso.