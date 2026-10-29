MPES recebe Pazolini e destaca importância da cooperação com o futuro governo do ES

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal, recebeu, nesta terça-feira (27), o governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória.

O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional entre o Ministério Público e o Poder Executivo estadual, com foco na cooperação entre as instituições e em temas de interesse da sociedade capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante a visita, o Procurador-Geral de Justiça cumprimentou o governador eleito pelo resultado das eleições e destacou a importância de uma interlocução permanente, respeitadas a autonomia, a independência e as atribuições constitucionais de cada instituição.

A reunião reforça a relevância do diálogo republicano e da atuação institucional articulada em questões de interesse público, especialmente na promoção de direitos e na busca de soluções para os desafios enfrentados pela população do Espírito Santo.

Estiveram presentes à visita as Subprocuradoras-Gerais de Justiça Administrativa, Institucional e Judicial, Elda Spedo, Luciana Andrade e Andréa Rocha, respectivamente; o Corregedor-Geral do MPES, Fábio Vello Côrrea; a Secretária-Geral, Inês Thomé Poldi; o Chefe de Gabinete, Bruno Araújo Guimarães; o Diretor-Geral, Lidson Fausto; e o coordenador da equipe de transição do governador eleito, Erick Musso.