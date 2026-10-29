MPES recebe Pazolini e destaca importância da cooperação com o futuro governo do ES
O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional entre o Ministério Público e o Poder Executivo estadual
O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal, recebeu, nesta terça-feira (27), o governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória.
O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional entre o Ministério Público e o Poder Executivo estadual, com foco na cooperação entre as instituições e em temas de interesse da sociedade capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a visita, o Procurador-Geral de Justiça cumprimentou o governador eleito pelo resultado das eleições e destacou a importância de uma interlocução permanente, respeitadas a autonomia, a independência e as atribuições constitucionais de cada instituição.
A reunião reforça a relevância do diálogo republicano e da atuação institucional articulada em questões de interesse público, especialmente na promoção de direitos e na busca de soluções para os desafios enfrentados pela população do Espírito Santo.
Estiveram presentes à visita as Subprocuradoras-Gerais de Justiça Administrativa, Institucional e Judicial, Elda Spedo, Luciana Andrade e Andréa Rocha, respectivamente; o Corregedor-Geral do MPES, Fábio Vello Côrrea; a Secretária-Geral, Inês Thomé Poldi; o Chefe de Gabinete, Bruno Araújo Guimarães; o Diretor-Geral, Lidson Fausto; e o coordenador da equipe de transição do governador eleito, Erick Musso.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726