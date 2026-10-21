Mulher acusada de tentativa de homicídio por envenenamento vai a júri na próxima segunda-feira (26)

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, informa que será realizado, na segunda-feira (26/10), no Fórum Criminal de Vitória, o julgamento por Tribunal do Júri de Bruna Garcia Barbosa Marinho.

A ré responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado: cometido por motivo torpe, com emprego de veneno, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime e contra pessoa idosa.

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O MPES reafirma seu compromisso institucional em garantir os direitos da vítima e com a justiça, reforçando que atuará até o fim do processo legal pela responsabilização da acusada.

Entenda o caso

Segundo a denúncia, o crime teria ocorrido ao longo de pelo menos 1 ano e 3 meses. Bruna atuava como secretária no consultório da vítima, médico cardiologista, desde 2013. Responsável por administrar as finanças da clínica, a ré utilizava desse controle para desviar dinheiro em benefício próprio, e teria desviado R$ 544 mil ao longo de 12 anos.

Com os desvios prestes a serem descobertos, Bruna teria começado a envenenar a vítima misturando arsênio, substância tóxica, à comida e à água de coco servidas na clínica, na intenção de jogar uma cortina de fumaça e afastar a responsabilidade pelos crimes financeiros por meio da morte do médico.

A vítima começou a desenvolver suspeitas quando, paralelamente à descoberta de faltas na sua conta bancária, começou a apresentar problemas de saúde recorrentes, que incluíam dores intensas no estômago, anemia, fraqueza, agravamento de sintomas de Parkinson e episódios de vômito com sangue. O médico precisou fechar a clínica que mantinha há mais de 30 anos devido às complicações.

A descoberta de um frasco de arsênio em um depósito da clínica, comprado em nome do marido de Bruna, bem como a confirmação de intoxicação contínua da vítima por pelo menos 15 meses, obtida por meio de análise toxicológica, culminaram na prisão da ré, efetuada em outubro de 2025.