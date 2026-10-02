Mulher é presa com drogas, R$ 4 mil e 21 celulares em Vitória
Apreensão ocorreu no bairro Ilha de Monte Belo e incluiu cocaína, crack, R$ 4 mil em espécie, 21 celulares, cinco tablets e uma balança.
Uma mochila com 21 celulares e cinco tablets foi encontrada durante uma apreensão de drogas e mais de R$ 4 mil em Vitória, na tarde desta quinta-feira (1º). Uma mulher de 44 anos foi detida durante a ação no bairro Ilha de Monte Belo.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Patrulha de Morro do 1º Batalhão fazia patrulhamento quando viu a mulher deixando uma área com grande circulação de pessoas em situação de rua.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ainda conforme a PM, ao perceber a aproximação dos agentes, ela tentou fugir e entrou em um imóvel que estava com o portão aberto. A mulher foi alcançada e abordada.
Dentro de uma sacola que estava com ela, foram encontrados 70 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e uma porção de aproximadamente sete gramas de cocaína. A equipe também apreendeu R$ 4.010,55 em dinheiro, dividido em notas de diferentes valores.
Próximo à mulher, os agentes encontraram uma mochila com 21 celulares, cinco tablets e uma balança digital. De acordo com o relato da PM, a mulher afirmou que os equipamentos pertenciam a ela e eram provenientes da venda de drogas.
A mulher foi encaminhada com os materiais apreendidos para a Delegacia Regional de Vitória.
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