Mulher trans é encontrada morta dentro de presídio no ES

Dois internos confessaram ter matado uma mulher transexual dentro de uma cela do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, segundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus). A vítima foi encontrada morta na manhã do último domingo (27).

Identificada pelas iniciais L.R.O., a mulher estava custodiada na Penitenciária de Segurança Média 2 (PSME2). A cela onde ocorreu o crime fica em uma área destinada à população LGBTQIA+.

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Segundo a Sejus, dois internos afirmaram ter cometido o crime após uma discussão. Outros dois detentos que estavam na mesma cela no momento da ocorrência também foram encaminhados à autoridade policial para prestar esclarecimentos.

A vítima foi encontrada decapitada. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como o crime teria sido cometido.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para atender à ocorrência. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

Ainda conforme a Secretaria da Justiça, L.R.O. estava presa desde junho de 2024 e cumpria pena por tráfico de drogas.

Embora a ocorrência tenha sido registrada no domingo (27), as informações sobre o caso vieram a público nesta semana.

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