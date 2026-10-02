Mulher trans é encontrada morta dentro de presídio no ES
Vítima estava em cela destinada à população LGBTQIA+ no complexo penitenciário de Viana; dois internos confessaram o crime, segundo a Sejus.
Dois internos confessaram ter matado uma mulher transexual dentro de uma cela do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, segundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus). A vítima foi encontrada morta na manhã do último domingo (27).
Identificada pelas iniciais L.R.O., a mulher estava custodiada na Penitenciária de Segurança Média 2 (PSME2). A cela onde ocorreu o crime fica em uma área destinada à população LGBTQIA+.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Sejus, dois internos afirmaram ter cometido o crime após uma discussão. Outros dois detentos que estavam na mesma cela no momento da ocorrência também foram encaminhados à autoridade policial para prestar esclarecimentos.
A vítima foi encontrada decapitada. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como o crime teria sido cometido.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para atender à ocorrência. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.
Ainda conforme a Secretaria da Justiça, L.R.O. estava presa desde junho de 2024 e cumpria pena por tráfico de drogas.
Embora a ocorrência tenha sido registrada no domingo (27), as informações sobre o caso vieram a público nesta semana.
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