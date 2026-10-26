Novo governo do ES: Pazolini e Eliane Leal tomarão posse em 6 de janeiro de 2027
A cerimônia ocorrerá em sessão solene na Assembleia Legislativa.
O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), tomará posse no dia 6 de janeiro de 2027, em cerimônia na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória. O horário ainda será definido. Na mesma solenidade, a vice-governadora eleita, Eliane Leal (PL), também assumirá o cargo.
A cerimônia será conduzida pelo presidente da Ales, Marcelo Santos (União), que deixará o comando do Legislativo estadual para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. A posse será uma das últimas responsabilidades dele à frente da Assembleia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A mudança na data segue a Emenda Constitucional Federal nº 111/2021, que estabeleceu o dia 6 de janeiro para a posse dos governadores a partir de 2027. Até então, a cerimônia ocorria em 1º de janeiro.
Marcelo Santos afirmou que espera uma gestão baseada no diálogo e na responsabilidade. Segundo o deputado, o novo governo precisará dar continuidade aos avanços do estado sem deixar de enfrentar os desafios que ainda persistem.
“O Espírito Santo não pode perder de vista o que já conquistou, mas também não pode se acomodar. Ainda temos muito a avançar, e isso exige compromisso com as pessoas, atenção às diferentes realidades do estado e disposição para dialogar, inclusive com quem pensa diferente”, declarou.
Como será a posse de Pazolini?
A cerimônia ocorrerá em sessão solene na Assembleia Legislativa. Durante o ato, Pazolini e Eliane Leal prestarão o compromisso constitucional de cumprir as Constituições Federal e Estadual, respeitar as leis e trabalhar pelo bem da população capixaba.
O juramento formaliza a entrada dos dois nos cargos e marca o início do novo mandato no Executivo estadual, que terá duração de quatro anos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726