Novo governo do ES: Pazolini e Eliane Leal tomarão posse em 6 de janeiro de 2027

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), tomará posse no dia 6 de janeiro de 2027, em cerimônia na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória. O horário ainda será definido. Na mesma solenidade, a vice-governadora eleita, Eliane Leal (PL), também assumirá o cargo.

A cerimônia será conduzida pelo presidente da Ales, Marcelo Santos (União), que deixará o comando do Legislativo estadual para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. A posse será uma das últimas responsabilidades dele à frente da Assembleia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A mudança na data segue a Emenda Constitucional Federal nº 111/2021, que estabeleceu o dia 6 de janeiro para a posse dos governadores a partir de 2027. Até então, a cerimônia ocorria em 1º de janeiro.

Marcelo Santos afirmou que espera uma gestão baseada no diálogo e na responsabilidade. Segundo o deputado, o novo governo precisará dar continuidade aos avanços do estado sem deixar de enfrentar os desafios que ainda persistem.

“O Espírito Santo não pode perder de vista o que já conquistou, mas também não pode se acomodar. Ainda temos muito a avançar, e isso exige compromisso com as pessoas, atenção às diferentes realidades do estado e disposição para dialogar, inclusive com quem pensa diferente”, declarou.

Como será a posse de Pazolini?

A cerimônia ocorrerá em sessão solene na Assembleia Legislativa. Durante o ato, Pazolini e Eliane Leal prestarão o compromisso constitucional de cumprir as Constituições Federal e Estadual, respeitar as leis e trabalhar pelo bem da população capixaba.

O juramento formaliza a entrada dos dois nos cargos e marca o início do novo mandato no Executivo estadual, que terá duração de quatro anos.