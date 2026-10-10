Novo pacote de obras vai melhorar ruas do bairro Santa Cecília em Cachoeiro
As equipes da prefeitura estarão na rua Cabo Taveira.
Nesta quarta-feira (14), chega pela primeira vez ao bairro Santa Cecília o atual pacote de recapeamento na área urbana de Cachoeiro. As equipes da prefeitura estarão na rua Cabo Taveira.
No mesmo dia, começa a ser contemplada a rua Gladstone Coelho, que passa pelo Santa Cecília e pelo bairro vizinho, o Abelardo Machado. O novo asfalto é parceria da prefeitura com o governo estadual e está previsto para 68 vias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Nossas equipes atuam, neste início de mês, em uma região com diversas áreas de morro e ruas estreitas. A pavimentação adequada facilita, por exemplo, a circulação de ônibus e leva mais dignidade aos moradores”, avalia o secretário municipal de Obras, Astor Dilem.
Durante a semana, a prefeitura levou o serviço às ruas José de Agostini, no bairro Basileia; Eduardo Gomes e Joaquim Nabuco, no Ibitiquara; Torquato Marchini, Celcino Pimenta e Benedito Machado, no Santa Helena; e Jessé Tristão e Boaventura Guimarães Filho, no Abelardo Machado.
Entre os outros bairros com trecho pronto estão Aquidaban, Boa Esperança, Ferroviários, Independência, Jardim Itapemirim, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Penha, São Geraldo e São Lucas.
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