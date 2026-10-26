Novos deputados estaduais do ES tomarão posse em 1º de fevereiro de 2027

Os 30 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) tomarão posse em 1º de fevereiro de 2027, em Vitória. A cerimônia marcará o início da legislatura 2027–2030, período em que os parlamentares terão a responsabilidade de votar projetos, fiscalizar o governo estadual e representar os interesses da população capixaba.

A sessão solene está prevista para as 10h e será seguida pela eleição da Mesa Diretora, grupo responsável por comandar os trabalhos legislativos e administrar a Assembleia. A escolha definirá quem ocupará os principais cargos de direção da Casa nos próximos anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Para assumir o mandato, os deputados deverão entregar à Assembleia, até 31 de janeiro, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, além de informar o nome parlamentar que utilizarão e o partido ao qual estão filiados.

O presidente da Ales, Marcelo Santos (União Brasil), defendeu a continuidade do diálogo entre os parlamentares, mesmo diante de diferenças partidárias e ideológicas. Segundo ele, a expectativa é que a nova composição mantenha o foco nas demandas da população.

“A população não espera que pensemos igual, mas que saibamos trabalhar juntos por ela”, afirmou Marcelo Santos ao comentar a chegada dos novos parlamentares.

Como será a posse dos deputados estaduais?

A cerimônia seguirá as regras do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Os trabalhos serão conduzidos pelo último presidente da Casa, caso ele tenha sido reeleito deputado estadual. Se não for esse o caso, a responsabilidade ficará com o parlamentar mais idoso entre os eleitos.

Na abertura da sessão, o presidente dos trabalhos convidará dois deputados para atuar como secretários e anunciará os nomes dos parlamentares diplomados pela Justiça Eleitoral.

Em seguida, será lido o compromisso oficial, no qual os deputados se comprometem a cumprir as Constituições Federal e Estadual, respeitar as leis e exercer o mandato recebido nas urnas.

Depois da leitura, os parlamentares serão chamados individualmente para confirmar o juramento com a declaração “Assim o prometo”. O regimento não permite alterações no texto nem na forma de prestação do compromisso.

Eleição da Mesa Diretora ocorre após a posse

Concluída a posse dos 30 deputados, a Assembleia Legislativa realizará a eleição da Mesa Diretora. O grupo é responsável por organizar as atividades parlamentares, conduzir as sessões e tomar decisões administrativas relacionadas ao funcionamento da Casa.

A votação será nominal e aberta, conforme as regras regimentais. Após a apuração, o resultado será anunciado e os integrantes eleitos assumirão imediatamente os respectivos cargos.

A relação oficial dos deputados empossados será publicada no Diário do Poder Legislativo.

Quem são os 30 deputados estaduais eleitos para 2027–2030?

A nova legislatura terá representantes de diferentes partidos. Confira a relação dos parlamentares eleitos, conforme a lista divulgada: