OAB repudia lista que incentiva boicote a comerciantes por posição política em Guaçuí

A 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) repudiou a circulação de uma lista nas redes sociais que identifica comerciantes de Guaçuí e incentiva a população a deixar de comprar nesses estabelecimentos por causa de suas escolhas político-partidárias.

A manifestação pública foi divulgada nesta terça-feira (27). No documento, a entidade critica iniciativas que, segundo a nota, podem estimular perseguições pessoais, constrangimentos públicos e hostilidade contra trabalhadores e comerciantes.

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A OAB destaca que a liberdade de consciência e o direito de cada cidadão exercer suas convicções políticas devem ser respeitados. Para a instituição, divergências partidárias não justificam retaliações contra pessoas que possuem posições políticas diferentes.

Na nota, a entidade também ressalta que o voto é livre e secreto e considera o respeito à pluralidade de ideias um princípio essencial para a convivência democrática.

A subseção reafirmou seu compromisso com a defesa da Constituição Federal, das liberdades individuais e do Estado Democrático de Direito. Segundo a manifestação, nenhum cidadão deve sofrer hostilidade ou discriminação em razão de suas convicções políticas, independentemente do partido ou da preferência eleitoral.

Ao final do documento, a OAB reforça que as divergências políticas devem ser tratadas com respeito e que os laços comunitários precisam ser preservados mesmo após o período eleitoral.

A manifestação é assinada pelo advogado Luiz Bernard Sardenberg Moulin, presidente da 6ª Subseção da OAB-ES, com sede em Guaçuí.

Confira a nota da OAB na íntegra

A 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo, por meio de sua Presidência, vem a público manifestar seu veemente repúdio à circulação, nas redes sociais, de uma lista que identifica comerciantes locais e incentiva a população a deixar de consumir em seus estabelecimentos em razão de suas escolhas político-partidárias.

A democracia pressupõe o respeito à pluralidade de ideias, à liberdade de consciência e ao direito de cada cidadão exercer livremente suas convicções políticas, sem sofrer constrangimentos ou retaliações por suas escolhas eleitorais.

Divergências políticas não podem servir de justificativa para perseguições pessoais, constrangimentos públicos ou campanhas de hostilidade contra trabalhadores e comerciantes que contribuem diariamente para o desenvolvimento econômico de nossa região.

O voto é livre e secreto, e o respeito às diferentes posições políticas constitui fundamento indispensável à convivência democrática.

A OAB, instituição historicamente comprometida com a defesa da Constituição Federal, das liberdades individuais e do Estado Democrático de Direito, reafirma que nenhum cidadão deve ser hostilizado ou discriminado em razão de suas convicções políticas, independentemente do partido ou da sua preferência.

É preciso compreender que as eleições passam, mas o respeito, a convivência comunitária e os laços que unem nossa sociedade devem permanecer.

A divergência política é legítima. A perseguição e a intolerância, não.

Guaçuí/ES, 27 de outubro de 2026.

LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN

Presidente da 6ª Subseção da OAB/ES

OAB | 6ª Subseção – Espírito Santo | Guaçuí e Região