Obras de adaptação às mudanças climáticas avançam no Espírito Santo com recursos do Fundo Cidades

De norte a sul do Espírito Santo, avançam os investimentos do Governo do Estado, por meio do repasse direto de recursos do Fundo Cidades aos municípios para proteção da população contra os efeitos das mudanças climáticas. As intervenções contemplam serviços de contenção de encostas, macrodrenagem, drenagem e pavimentação de vias públicas.

Entre as obras com execução avançada estão as realizadas em Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ibitirama, Pinheiros e Vila Velha. Os projetos atendem às necessidades específicas de cada localidade, em parceria com as prefeituras, com o objetivo de reduzir riscos, minimizar os impactos das chuvas intensas e proporcionar mais segurança aos moradores.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, a construção de um muro de contenção na Rua Olímpio Antônio de Souza, no bairro Alto Amarelo, busca proteger moradores e imóveis em uma área de forte declividade. A estrutura terá 188,6 metros quadrados, com 23 metros de comprimento e 8,2 metros de altura. O projeto inclui sistema de drenagem pluvial, mureta de proteção e pavimentação de um trecho da via. A intervenção beneficiará diretamente cerca de 190 pessoas, distribuídas em 70 residências, além de quem circula pelo bairro.

Em Divino de São Lourenço, as obras de contenção de uma encosta na Rua José Borges Filho, no bairro Santa Cruz, são realizadas atrás do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Com 329,28 metros lineares de extensão e área total de 3.769,83 metros quadrados, a estrutura de concreto armado busca reduzir os riscos de deslizamentos e erosão. A intervenção é importante para a segurança de moradores e usuários dos equipamentos existentes na região, que inclui o Cras, um pavilhão leiteiro, uma estação elevatória de tratamento de esgoto e um espaço utilizado em eventos municipais.

Em Domingos Martins, a obra de macrodrenagem e urbanização da Avenida Módolo, no Distrito de Pedra Azul, melhora a capacidade de escoamento das águas pluviais em uma região que concentra moradores e comerciantes, e também recebe turistas, por estar próximo do Morangão, importante centro de eventos. O sistema de drenagem inclui galerias de concreto, bueiros e caixas coletoras. Os serviços também contemplam pavimentação, instalação de meio-fio, calçadas cidadãs e paisagismo. A intervenção beneficia diretamente mais de 500 pessoas e, indiretamente, outras 2,5 mil.

Em Ibitirama, a construção de um muro de contenção na encosta da Rua Anísio Ferreira da Silva, no Centro, busca prevenir deslizamentos de terra e rochas em uma área classificada pela Defesa Civil Municipal como de risco muito alto. A estrutura terá 87,73 metros lineares de extensão e 25 metros de altura, com técnicas de solo grampeado e cortina atirantada. O projeto inclui ainda aproximadamente 485,9 metros de estruturas de drenagem pluvial e beneficiará mais de 200 pessoas diretamente e outras mil indiretamente, incluindo moradores, comerciantes e visitantes do município.

Em Pinheiros, as intervenções de drenagem e pavimentação abrangem ruas dos bairros Centro, Colina e Canário. O projeto prevê aproximadamente dois mil metros de galerias de macrodrenagem, além de caixas-ralo, poços de visita e muros de ala para direcionar adequadamente a água captada ao Córrego Jundiá. Também estão previstas a pavimentação de cerca de 16,6 mil metros quadrados de vias com blocos de concreto, instalação de meio-fio e construção de calçadas. As melhorias contribuirão para reduzir os transtornos provocados por enchentes e alagamentos em períodos de chuva intensa.

Já em Vila Velha, a macrodrenagem do Canal da Costa avança com a instalação de galerias duplas de concreto e aço em um trecho de aproximadamente 800 metros. Com galerias de 4,10 metros de largura por 3,00 metros de altura, a obra ampliará a capacidade de escoamento das águas pluviais até a Estação de Bombeamento Foz da Costa. O projeto prevê ainda a implantação de um parque linear sobre as galerias, com espaços esportivos, áreas de lazer, equipamentos de ginástica, parquinho infantil e estrutura para atividades ao ar livre. A intervenção busca reduzir os alagamentos históricos da região e ampliar as opções de convivência para moradores e visitantes.

*Prevenção e qualidade de vida*

O secretário de Estado do Governo, Pedro Caçador Neto, diz que as obras refletem a atuação conjunta entre o Governo do Estado e as administrações municipais para enfrentar desafios relacionados à infraestrutura urbana e às mudanças climáticas. Ele explica que por meio do Fundo Cidades os recursos estaduais são repassados diretamente aos municípios, que executam as intervenções de acordo com as necessidades locais.

“Além de contribuir para a prevenção de desastres, os investimentos promovem melhorias na mobilidade, na urbanização e na qualidade de vida da população”, destaca Pedro Caçador Neto, ressaltando a importância da preparação das cidades para enfrentar o impacto causado pelas alterações climáticas.

O Fundo Cidades é ummecanismo de apoio financeiro prestado pelo Estado por meio de transferência fundo a fundo aos municípios. Entre os objetivos estão apoio a investimentos de forma desburocratizada para promover desenvolvimento com eficiência e produtividade; preparar os municípios para captação de recursos por meio de projetos; e para execução de obras que impactam diretamente na vida dos capixabas.