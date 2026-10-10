Oktober Fest Cachoeiro reúne mais de 10 mil pessoas na primeira noite e movimenta a cidade

A primeira noite do 1º Oktober Fest Cachoeiro foi marcada por grande público, música e muita animação. Mais de 10 mil pessoas passaram pela Estação Ferroviária, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (9), para prestigiar a abertura do evento, que reúne cervejarias artesanais, gastronomia, atrações musicais, food trucks e opções de lazer para toda a família.

Realizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil, o festival transforma a Estação Ferroviária em um espaço de convivência, entretenimento e valorização da cultura cervejeira, além de contribuir para movimentar a economia local, com oportunidades para comerciantes, empreendedores e trabalhadores do setor de eventos.

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A programação de abertura contou com shows musicais, incluindo a Banda Casaca e La Família 028, com tributo ao Charlie Brown Jr., atrações que ajudaram a dar o tom da festa e animaram o público presente.

O festival também reúne cervejarias e choperias artesanais, gastronomia variada, food trucks, atividades para crianças e atrações musicais, proporcionando uma experiência diversificada aos moradores e visitantes.

Programação continua até segunda-feira

O Oktober Fest Cachoeiro segue neste sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12), feriado nacional e Dia das Crianças, com atrações musicais e atividades previstas para os próximos dias.

Entre os destaques anunciados estão o Picnic Dogs e Os Alagados, com o especial Paralamas do Sucesso, ampliando a diversidade musical do festival e oferecendo opções para diferentes públicos.

A expectativa é que milhares de pessoas continuem passando pela Estação Ferroviária durante o fim de semana prolongado, consolidando o evento como uma nova opção de entretenimento no calendário de Cachoeiro.

Cultura, turismo e desenvolvimento econômico

Além de proporcionar lazer, o 1º Oktober Fest Cachoeiro busca fortalecer o turismo, valorizar os empreendedores e ampliar as opções de eventos na cidade. A presença de cervejarias artesanais, estabelecimentos gastronômicos e comerciantes também cria oportunidades para geração de renda e movimentação econômica.

Com a boa presença de público na noite de estreia, o festival inicia sua programação com a expectativa de manter a Estação Ferroviária movimentada até o encerramento, na segunda-feira (12).

A entrada na Estação Ferroviária coloca o público no centro de uma programação que combina música, gastronomia, cultura cervejeira e lazer, em um dos espaços tradicionais de Cachoeiro de Itapemirim.

Confira a programação completa

Sábado (10) — música e pop rock

17h — Edson Pitico

19h — Banda Ligação Direta

21h — Picnic Dogs

Domingo (11) — samba, MPB e rock

16h — Os Bambas do Samba

18h — Art & Vozz Retrô

20h — Tatiana Bolzan

22h — Os Alagados, com especial Paralamas do Sucesso

Segunda-feira (12) — Dia das Crianças

6h30 — Concentração para o passeio ciclístico

7h30 — Saída do passeio e sorteio de uma bicicleta

8h às 12h — Shows infantis, personagens, brinquedos, pipoca, algodão-doce e distribuição de brindes

Serviço: o evento acontece na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita. Além dos shows, o público encontra 12 cervejarias artesanais capixabas, gastronomia, food trucks, vinhos, cafés especiais e a Feira de Negócios Capixaba (FECAP).

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