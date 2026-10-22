Operação Mulher Segura realiza atendimentos e ações educativas em Cachoeiro

A Operação Nacional Mulher Segura realizou, nesta quarta-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim, ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, com atendimento na Delegacia Móvel e atividades educativas em seis instituições de ensino. Ao todo, 1.539 estudantes participaram de palestras sobre o tema, e 3 mil folders informativos foram distribuídos no comércio e nas escolas do município.

A iniciativa foi realizada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, sob o comando do Ministério da Justiça e coordenação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, com atuação da Polícia Civil (PCES) e da Polícia Militar (PMES). A ação contou com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), com participação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e das Secretarias Municipal de Cultura (Semcult) e de Educação (Seme).

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Durante a operação, foram realizados um atendimentos psicossociais no ônibus da Delegacia Móvel, registros de boletins de ocorrência e solicitação de medida protetiva de urgência. A estrutura ofereceu acolhimento e orientações às mulheres, além de informações sobre os recursos disponíveis para quem enfrenta situações de violência.

A delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM), destacou a importância da iniciativa para fortalecer tanto a prevenção quanto o enfrentamento à violência.

“Esta operação acontece em todo o Brasil e tem como objetivo qualificar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, tanto na prevenção quanto na repressão. No Espírito Santo, estamos realizando esse trabalho itinerante, com uma estrutura preparada para acolher mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento psicossocial, assistência social, apoio psicológico e orientações jurídicas, com profissionais especializados. Nesse espaço, a mulher também pode registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas. Além do atendimento, trabalhamos a prevenção e a conscientização, porque a violência contra a mulher precisa ser combatida em todas as frentes. Violência contra a mulher é crime”, ressaltou.

A coordenadora do Instituto Mulheres no Poder, Keila Belo, também ressaltou a importância da união entre as instituições e do acolhimento às mulheres em situação de violência.

“Estou aqui para continuar contribuindo com esse trabalho de escuta e acolhimento às mulheres. Uma ação como essa é importante porque mostra que não estamos trabalhando sozinhas. A atuação coletiva fortalece a rede de apoio e permite que cada mulher se sinta mais segura para buscar ajuda, encontrar espaços de diálogo e receber o acolhimento de que precisa”, afirmou.

Ações educativas nas escolas

As atividades de prevenção foram realizadas em seis instituições de ensino: Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE), Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Getúlio Vargas e escolas municipais Santa Cecília, Carolina Passos Gaigher, Quintiliano de Azevedo e Prof.ª Inah Werneck.

Ao longo do dia, 1.539 estudantes participaram de palestras com duração de aproximadamente 45 minutos. Além das orientações durante os encontros, os alunos receberam materiais informativos sobre a violência contra a mulher e informações sobre os canais de denúncia e os serviços de proteção.

No comércio, foram distribuídos outros 1.200 folders, ampliando o alcance da campanha e levando informações à população sobre a importância de reconhecer, prevenir e denunciar situações de violência.

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