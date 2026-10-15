Outra Mamãe: filme de terror transforma rotina familiar em pesadelo
Além de Outra Mamãe, o público de Cachoeiro de Itapemirim pode acompanhar outras opções de filmes nas salas de cinema da cidade.
O filme de terror Outra Mamãe apresenta a história de Bela, uma menina de oito anos que convive com constantes discussões familiares. Baseada no livro Incidents Around the House, de Josh Malerman, a trama ganha contornos sobrenaturais quando uma entidade com a mesma aparência da mãe da garota começa a surgir em seu quarto.
O que inicialmente parece fruto da imaginação infantil se transforma em uma ameaça real para a família. A criatura tenta ocupar um lugar dentro da casa e passa a manipular os moradores. Conforme os acontecimentos se intensificam, a entidade chega a atacar Bela e espalha o medo entre seus familiares. A semelhança com a mãe da menina torna cada vez mais difícil distinguir a realidade dos fenômenos sobrenaturais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além de Outra Mamãe, o público de Cachoeiro de Itapemirim pode acompanhar outras opções de filmes nas salas de cinema da cidade. A programação reúne diferentes sessões e horários, que devem ser consultados diretamente nos canais oficiais dos cinemas antes da visita.
Programação completa – Cine Unimed
Preço promocional somente em dinheiro todos os filmes
Sala 01
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Vingadores: Ultimato Encore (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Minha Melhor Amiga (2D)
- Todos os dias – 20h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Resident Evil (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Carros (20º aniversario – 2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Verity (2D)
- Todos os dias – 18h20 | 20h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 03
Se Eu Fosse você 3 (2D)
- Sábado e domingo – 14h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Street Fighter (2D)
- Todos os dias – 16h30 | 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Outra Mamãe (2D)
- Todos os dias – 18h45 – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 04
Galinha Pintadinha: O Filme (2D)
- Sábado e domingo – 14h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Coração Selvagem (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Dentro da Baleia (2D)
- Todos os dias – 16h15 | 20h30 (DUBLADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Preço promocional somente em dinheiro todos os filmes
Sala 01
Se Eu Fosse Você 3 (2D)
- Todos os dias – 16h40 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Um Tio Quase Perfeito 3 (2D)
- Todos os dias – 18h40 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Toy Story (2D)
- Todos os dias – 15h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Carros (20º aniversario – 2D)
- Todos os dias – 17h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Verity (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 03
As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica (2D)
- Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Street Fighter (2D)
- Todos os dias – 16h30 | 20h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Dentro da Baleia (2D)
- Todos os dias – 18h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
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