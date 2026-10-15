Outra Mamãe: filme de terror transforma rotina familiar em pesadelo

O filme de terror Outra Mamãe apresenta a história de Bela, uma menina de oito anos que convive com constantes discussões familiares. Baseada no livro Incidents Around the House, de Josh Malerman, a trama ganha contornos sobrenaturais quando uma entidade com a mesma aparência da mãe da garota começa a surgir em seu quarto.

O que inicialmente parece fruto da imaginação infantil se transforma em uma ameaça real para a família. A criatura tenta ocupar um lugar dentro da casa e passa a manipular os moradores. Conforme os acontecimentos se intensificam, a entidade chega a atacar Bela e espalha o medo entre seus familiares. A semelhança com a mãe da menina torna cada vez mais difícil distinguir a realidade dos fenômenos sobrenaturais.

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Além de Outra Mamãe, o público de Cachoeiro de Itapemirim pode acompanhar outras opções de filmes nas salas de cinema da cidade. A programação reúne diferentes sessões e horários, que devem ser consultados diretamente nos canais oficiais dos cinemas antes da visita.

Programação completa – Cine Unimed

Preço promocional somente em dinheiro todos os filmes

Sala 01

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Vingadores: Ultimato Encore (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Minha Melhor Amiga (2D)

Todos os dias – 20h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Resident Evil (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Carros (20º aniversario – 2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Verity (2D)

Todos os dias – 18h20 | 20h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

Se Eu Fosse você 3 (2D)

Sábado e domingo – 14h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Street Fighter (2D)

Todos os dias – 16h30 | 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Outra Mamãe (2D)

Todos os dias – 18h45 – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 04

Galinha Pintadinha: O Filme (2D)

Sábado e domingo – 14h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Coração Selvagem (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Dentro da Baleia (2D)

Todos os dias – 16h15 | 20h30 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Preço promocional somente em dinheiro todos os filmes

Sala 01

Se Eu Fosse Você 3 (2D)

Todos os dias – 16h40 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Um Tio Quase Perfeito 3 (2D)

Todos os dias – 18h40 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Toy Story (2D)

Todos os dias – 15h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Carros (20º aniversario – 2D)

Todos os dias – 17h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Verity (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica (2D)

Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Street Fighter (2D)

Todos os dias – 16h30 | 20h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Dentro da Baleia (2D)

Todos os dias – 18h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

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