Padrasto é detido após agredir criança de 11 anos em Cachoeiro
Segundo a Guarda Municipal, homem teria atingido o menino com chineladas nas coxas após reclamações sobre atraso para ir à escola. Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência.
Um menino de 11 anos sofreu agressões atribuídas ao padrasto na manhã desta terça-feira (20), na localidade de Gruta de Baixo, na região de Baixada Brandolini, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o homem teria atingido a criança com chineladas, causando hematomas nas coxas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No local, a mãe do menino relatou que o companheiro teria agredido a criança após reclamar da demora do garoto para se preparar e ir à escola.
De acordo com o registro da ocorrência, o padrasto pediu que o menino agilizasse a saída para a unidade de ensino. Em seguida, teria desferido chineladas contra a criança, provocando marcas nas pernas.
Conselho Tutelar foi acionado após denúncia
Diante da situação, os guardas municipais solicitaram a presença do Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência e garantir a proteção da criança.
Os agentes também acionaram uma equipe de apoio da Guarda Municipal.
Após o atendimento inicial, as equipes encaminharam os envolvidos à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para a adoção das medidas cabíveis.
O boletim registra a ocorrência como crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Leia também: VÍDEO | Bebê de 3 anos morre atropelado por caminhão enquanto brincava no ES
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726