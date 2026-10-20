Padrasto é detido após agredir criança de 11 anos em Cachoeiro

Um menino de 11 anos sofreu agressões atribuídas ao padrasto na manhã desta terça-feira (20), na localidade de Gruta de Baixo, na região de Baixada Brandolini, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o homem teria atingido a criança com chineladas, causando hematomas nas coxas.

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No local, a mãe do menino relatou que o companheiro teria agredido a criança após reclamar da demora do garoto para se preparar e ir à escola.

De acordo com o registro da ocorrência, o padrasto pediu que o menino agilizasse a saída para a unidade de ensino. Em seguida, teria desferido chineladas contra a criança, provocando marcas nas pernas.

Conselho Tutelar foi acionado após denúncia

Diante da situação, os guardas municipais solicitaram a presença do Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência e garantir a proteção da criança.

Os agentes também acionaram uma equipe de apoio da Guarda Municipal.

Após o atendimento inicial, as equipes encaminharam os envolvidos à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para a adoção das medidas cabíveis.

O boletim registra a ocorrência como crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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