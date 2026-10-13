Nova plataforma promete ampliar oportunidades para MEIs em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu mais um passo para ampliar as oportunidades para pequenos empreendedores e modernizar as contratações públicas. Com a sanção da Lei Municipal nº 8.382, de 8 de outubro de 2026, o município está autorizado a aderir ao Contrata+Brasil, plataforma do Governo Federal que facilita a contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs) para a prestação de serviços à administração pública.

A implantação será conduzida pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) e suporte técnico do Sebrae, por meio de consultoria contratada para auxiliar na preparação dos procedimentos necessários.

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Após a implantação, a plataforma permitirá que a prefeitura divulgue demandas por serviços, como pequenos reparos, manutenção e pintura. Os MEIs cadastrados poderão consultar as oportunidades e apresentar suas propostas diretamente pelo sistema digital, ampliando o acesso dos empreendedores locais às contratações públicas.

A iniciativa busca reduzir a burocracia, tornar os processos mais ágeis e transparentes e estimular a geração de renda, contribuindo para o fortalecimento da economia municipal.

Com a autorização legal, o município iniciará as adequações administrativas, a definição dos fluxos internos e a preparação das equipes envolvidas. O trabalho será realizado de forma gradual e planejada, com orientação técnica do Sebrae e integração entre as secretarias responsáveis.

A publicação da lei, no entanto, não significa que a plataforma já esteja em funcionamento em Cachoeiro. As oportunidades de contratação serão disponibilizadas após a conclusão das adequações e dos procedimentos necessários.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a modernização da gestão pública e a ampliação das oportunidades para os microempreendedores, aproximando os pequenos negócios das demandas da administração municipal.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Sala do Empreendedor, localizada no Edifício San Karlo Business Center, na avenida Beira Rio, nº 135, Centro, ou pelo WhatsApp (28) 3155-5292.

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