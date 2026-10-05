Pazolini ganha em 48 cidades do Espírito Santo no 1º turno

Lorenzo Pazolini terminou o primeiro turno na liderança no Espírito Santo e venceu a disputa em 48 dos 78 municípios capixabas. O candidato alcançou 49,65% dos votos, com 1.048.633 votos, contra 34,06% de Ricardo Ferraço, que somou 719.397 votos.

Além da vantagem no resultado geral, Pazolini apresentou maior alcance territorial. Ele ficou em primeiro lugar em municípios de diferentes regiões do Estado, incluindo cidades da Grande Vitória, Região Serrana, Norte e Sul capixaba.

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Ricardo Ferraço, por sua vez, venceu em 30 municípios. O candidato teve desempenho especialmente forte em parte do Sul do Espírito Santo e também liderou em cidades do Norte e Noroeste.

Pazolini vence nas cinco maiores cidades do ES

Entre os resultados de Pazolini, chama atenção o desempenho nos municípios mais populosos do Espírito Santo.

Em Serra, ele recebeu 52,87%. Na capital, Vitória, alcançou 56,51%. O candidato também venceu em Vila Velha, com 54,03%, e em Cariacica, onde registrou 45,19%.

Pazolini ainda ficou à frente em Linhares, com 55,44%. Em Colatina, outro importante município capixaba, atingiu 59,97%.

Na Grande Vitória, o candidato também ganhou em Viana, com 47,02%.

Pazolini supera 60% em cidades capixabas

Algumas das maiores vantagens percentuais de Pazolini apareceram na Região Serrana.

Em Venda Nova do Imigrante, ele alcançou 68,42%, seu maior percentual entre os municípios relacionados. Em Domingos Martins, registrou 63,64%.

Pazolini também superou a marca de 60% em Castelo, onde recebeu 60,57% dos votos.

Outros resultados expressivos apareceram em Marechal Floriano, com 59,72%; Colatina, com 59,97%; Alfredo Chaves, com 57,94%; Santa Maria de Jetibá, com 55,96%; Iúna, com 52,99%; e Ibatiba, com 55,03%.

Ferraço vence em Cachoeiro e outras cidades do Sul

Ricardo Ferraço obteve vantagem em vários municípios do Sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, o candidato terminou à frente com 46,48%.

Ferraço também venceu em Mimoso do Sul, com 50,81%; Apiacá, com 57,85%; Bom Jesus do Norte, com 50,94%; São José do Calçado, com 48,42%; Guaçuí, com 48,80%; Dores do Rio Preto, com 47,54%; Divino de São Lourenço, com 49,66%; Alegre, com 50,32%; Jerônimo Monteiro, com 50,51%; Muqui, com 46,43%; e Atílio Vivácqua, com 47,35%.

O candidato ainda liderou em Muniz Freire, com 51,74%, e Piúma, onde obteve 45,23%.

Maior percentual de Ferraço foi em Ponto Belo

No Norte e Noroeste, Ferraço também conquistou uma sequência de municípios.

Seu maior percentual entre as cidades informadas ocorreu em Ponto Belo, com 63,78%. Logo depois aparece Mucurici, onde chegou a 60,20%.

Ferraço ainda venceu em Pinheiros, Montanha, Pedro Canário, Conceição da Barra, Jaguaré, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Vila Valério, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, São Roque do Canaã e Laranja da Terra.

Com a vitória em 48 municípios contra 30 de Ferraço, Pazolini encerrou o primeiro turno à frente na maior parte do mapa capixaba e também no resultado geral do Estado.

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