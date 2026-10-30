Pazolini retorna ao cargo de delegado da Polícia Civil após eleições; entenda

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), retomou as atividades como delegado da Polícia Civil do Estado após o encerramento das eleições de 2026.

Em nota, a assessoria de Pazolini informou que o retorno à Polícia Civil ocorreu com naturalidade, na condição de servidor público. Segundo a equipe, ele concilia o expediente com eventuais compromissos relacionados à transição do governo estadual.

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A previsão é que permaneça exercendo a função de delegado até próximo da posse como governador, marcada para 6 janeiro de 2027.

Pazolini assume atividade administrativa no gabinete da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM). A determinação partiu do delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno.

A instrução de serviço que oficializou a medida foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de outubro, com efeitos retroativos a 26 de outubro.

Em abril deste ano, o governador eleito deixou o comando da Prefeitura de Vitória para disputar o Governo do Estado. Ele solicitou três meses de férias-prêmio na Polícia Civil. O afastamento permitiu que ele se dedicasse às atividades da pré-campanha eleitoral.

A Superintendência de Polícia Regional Metropolitana é coordenada pelo delegado Ícaro Ruginski, que ocupou o cargo de secretário de Segurança Urbana de Vitória durante a gestão de Pazolini na prefeitura.

Ele também esteve à frente da Guarda Municipal em 2021 e no primeiro semestre de 2022.

Desde 2018, Pazolini estava afastado da função para se dedicar à carreira política, iniciada naquele ano, quando conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa.