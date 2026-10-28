Pazolini se reúne com presidente da Assembleia Legislativa e reforça diálogo institucional
Governador eleito esteve na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (28), acompanhado de Erick Musso, coordenador da equipe de transição.
O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), acompanhado do coordenador da equipe de transição, Erick Musso, esteve na manhã desta quarta-feira (28) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), onde se reuniu com o presidente da Casa, deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil). A visita representa mais uma agenda institucional do governador eleito com os Poderes constituídos, desta vez com o Legislativo estadual, reafirmando a importância do diálogo e da boa relação entre as instituições.
Durante o encontro, foi destacada a importância de manter uma interlocução permanente entre os Poderes Executivo e Legislativo, pautada pelo respeito à independência e às atribuições constitucionais de cada um. O diálogo institucional é considerado essencial para a construção de uma relação de cooperação e entendimento em torno das prioridades e dos desafios do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A boa relação entre os Poderes também contribui para a construção de uma agenda de interesse público, capaz de favorecer o debate de propostas, o aprimoramento das políticas públicas e o desenvolvimento econômico e social do Estado, sempre respeitando a autonomia de cada instituição.
A visita à Assembleia Legislativa dá continuidade às agendas institucionais iniciadas nesta terça-feira (27), quando Pazolini e Erick Musso estiveram na sede do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em reunião com o procurador-geral de Justiça e integrantes da administração superior da instituição.
Os encontros integram a agenda do governador eleito neste período que antecede a posse, prevista para 6 de janeiro de 2027, com o propósito de estabelecer canais de diálogo com as instituições capixabas e cultivar uma relação republicana, respeitosa e construtiva, tendo como prioridade os interesses da população e o futuro do Espírito Santo.
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