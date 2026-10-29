Pazolini visita Tribunal de Contas e destaca importância do respeito aos órgãos de controle

Em mais um passo no fortalecimento do diálogo institucional e na construção de uma relação pautada pelo respeito, pela transparência e pela responsabilidade na gestão pública, o governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), visitou, na tarde desta quarta-feira (28), o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

Acompanhado do coordenador da equipe de transição, Erick Musso, Pazolini se reuniu com o presidente da Corte, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, e demais conselheiros.

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A visita integra a agenda de aproximação do governador eleito com as instituições capixabas e reforça a importância do diálogo permanente, com respeito à autonomia, à independência e às atribuições constitucionais de cada órgão.

Durante a conversa, Pazolini destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas, especialmente na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, no acompanhamento das políticas governamentais e na orientação aos gestores para o aprimoramento da administração pública.

O governador eleito ressaltou ainda que uma gestão comprometida com a eficiência e a responsabilidade fiscal deve reconhecer nos órgãos de controle instituições fundamentais para assegurar a transparência, a legalidade e a correta utilização dos recursos públicos.

“Acreditamos na importância de instituições fortes, independentes e respeitadas. O Tribunal de Contas exerce uma função essencial na fiscalização dos recursos públicos e no aperfeiçoamento da gestão. Nosso compromisso é manter uma relação institucional de respeito, diálogo e transparência, sempre com o objetivo de trabalhar pelo desenvolvimento do Espírito Santo e pela melhoria da qualidade de vida dos capixabas”, destacou Pazolini.

O coordenador da equipe de transição, Erick Musso, também participou das conversas, que abordaram a importância da interlocução institucional neste período de preparação para o início da nova administração estadual.

O encontro reafirmou a disposição de manter um relacionamento republicano, respeitoso e permanente com o Tribunal de Contas, reconhecendo a contribuição da instituição para a boa governança, a responsabilidade fiscal e o aperfeiçoamento da gestão pública no Espírito Santo.